Čínska populácia začne zrejme do roku 2025 klesať

Peking 25. júla (TASR) - Rast čínskej populácie sa výrazne spomalil a očakáva sa, že do roku 2025 sa začne zmenšovať. TASR v pondelok správu prevzala od agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na denník Global Times.



V nedeľu zverejnené údaje o počte pôrodov v Číne po prvýkrát ukazujú, v niekoľkých čínskych provinciách sa vlani narodilo najmenej detí za posledné desaťročia. Napríklad v provincii Chu-nan v strednej Číne počet pôrodov prvýkrát za takmer 60 rokov klesol pod 500.000, viac ako milión zaznamenali iba v provincii Kuang-tung na juhu krajiny.



Očakáva sa, že čínska populácia začne medzi rokmi 2021 - 2025 klesať, povedal podľa denníka Global Times šéf čínskej národnej komisie pre populáciu a rodinné záležitosti Jang Wen-čuang.



Čínska vláda sa klesajúci populačný rast snaží zvrátiť. Mnoho mladých obyvateľov Číny sa totiž rozhodlo nemať deti. Ovplyvňuje to viacero faktorov vrátane vysokých finančných výdavkov na život a veľkého pracovného zaťaženia.



V snahe zvrátiť populačný pokles povolila vlani čínska vláda párom mať tri deti. Ani koniec politiky jedného dieťaťa však zatiaľ neprinieslo želanú zmenu. Mnohé ženy uvádzajú, že to prichádza príliš neskoro, nemajú dostatočnú istotu v zamestnaní a sťažujú sa aj na nedostatočnú rodovú rovnosť.