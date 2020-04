Čínska provincia Jün-nan zakázala občanom opustiť krajinu

Peking 1. apríla (TASR) - Provincia Jün-nan na juhozápade Číny zakázala čínskym občanom opustiť krajinu cez viac ako 30 hraničných priechodov a riečnych prístavov, aby zastavila šírenie nového koronavírusu návratom občanov späť do Číny. Výnimku udelili zahraničnej pomoci, technickej pomoci alebo pohotovostným zdravotníckym pracovníkom. Informoval o tom v stredu denník South China Morning Post.



Provincia Jün-nan, ktorá má hranicu s Vietnamom, Laosom a Mjanmarskom, obmedzila prevádzku svojich 19 hraničných priechodov a 14 riečnych prístavov na nákladnú dopravu.



Čína v sobotu uzavrela svoje hranice pre cudzincov. Nečínski obyvatelia pohraničných oblastí, ktorí majú povolenie vstúpiť do Jün-nanu, sa však stále môžu dostať do tejto provincie. Podľa nových nariadení musia podstúpiť testovanie na prítomnosť nového koronavírusu a protilátok a následne ostať 14 dní v karanténe, všetko na svoje náklady.



Zákaz prekročiť hranicu pre čínskych občanov by podľa profesora medzinárodných vzťahov na Univerzite v Jün-nane Siao Siena mohol ovplyvniť prihraničný obchod a cestovný ruch. "Potreba zabrániť šíreniu infekčnej choroby ale prevažuje nad obchodom a cestovným ruchom. Je to teraz najvyššou prioritou krajiny," dodal Siao.