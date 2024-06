Čínska sonda Čchang-e 6 pristála na odvrátenej strane Mesiaca

Peking 2. júna (TASR) - Čínska sonda úspešne pristála na odvrátenej strane Mesiaca. Správu o tom TASR v nedeľu prebrala z agentúry AFP, ktorá sa odvolala na čínske štátne médiá.



Lunárna sonda Čchang-e 6 dosadla v panve južného pólu Aitken - jednom z najväčších známych impaktných kráterov v Slnečnej sústave, uviedla v nedeľu tlačová agentúra Sinchua s odvolaním sa na Čínsky národný vesmírny úrad. Sonda má na Mesiaci zozbierať vzorky mesačného povrchu a hornín.



Sonda odštartovala 3. mája 2024 z najjužnejšieho čínskeho kozmodrómu Wen-čchang, ktorý leží na ostrove Chaj-nan v Juhočínskom mori. Do vesmíru ju vyniesla najvýkonnejšia čínska raketa Dlhý pochod 5.



Celá lunárna misia potrvá 53 dní. Je to v poradí druhá čínska misia, ktorá sa pokúsi získať vzorky mesačných hornín.



Prvou bola sonda Čchang-e 5, ktorá na Zem dopravila horninu z privrátenej strany Mesiaca. Misia Čchang-e 6 však bude historicky prvá, ktorá sa pokúsi o dopravu vzoriek z odvrátenej strany.



Pre Zem skrytá strana Mesiaca bola v minulosti málo preskúmaná. Hlavným problémom je nemožnosť komunikácie: tento jav je jasne identifikovaný, pretože posádky amerických misií Apollo, keď prelietavali nad touto oblasťou, stratili so Zemou akýkoľvek kontakt.



Ako pripomenul magazín GEO, táto expedícia je súčasťou snáh Číny vybudovať na Mesiaci základňu s ľudskou posádkou, a to v 30. rokov 21. storočia.



Vzorky, ktoré musí Čchang-e 6 odobrať, by mali umožniť odhadnúť objem vodného ľadu v tejto oblasti. V scenároch kolonizácie Mesiaca sa práve tento zdroj javí ako kľúčový pre zásobovanie astronautov vodou.



Návratový modul s kapsulou so vzorkami by sa na Zem mal vrátiť 25. júna.