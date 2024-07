VEĽKÝ OBJAV: Čínska sonda našla na Mesiaci vodu

Peking 23. júla (TASR) - Čínska lunárna sonda našla vo vzorkách mesačnej pôdy stopy vody, oznámili čínski vedci. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.



Rover Čchang-e-5 ukončil svoju misiu v roku 2020 a vrátil sa na Zem so vzorkami hornín a pôdy z Mesiaca. Vzorky "odhalili prítomnosť stopových množstiev vody", napísala skupina vedcov z čínskych univerzít v pondelkovom článku v časopise Nature Astronomy.



Infračervený detektor NASA už v roku 2020 potvrdil prítomnosť vody na Mesiaci. Vedci nedávno našli stopy vody aj nových analýzach vzoriek zo 60. a 70. rokov minulého storočia.



Vzorky z Čchang-e-5 však pochádzajú z oveľa vyšších zemepisných šírok a poskytujú nové poznatky o tom, akú podobu má voda na povrchu Mesiaca, napísali čínski vedci. Vzorky naznačujú, že molekuly vody môžu v oblastiach Mesiaca vystavených slnečnému svitu pretrvávať vo forme hydratovaných solí.



Sonda Čchang-e-5 bola prvou misiou zo Zeme po štyroch desaťročiach, ktorej cieľom bol zber vzoriek z Mesiaca. Nasledovala po historicky prvom pristátí sondy Čchang-e-4 na odvrátenej strane Mesiaca z januára 2019. V júni dokončila svoju misiu lunárna sonda Čchang-e-6, ktorá zozbierala prvé vzorky z odvrátenej strany Mesiaca.



Čína v uplynulom desaťročí vložila do svojho vesmírneho programu obrovské prostriedky a zamerala sa na ambiciózne projekty v snahe dostihnúť tradičné vesmírne veľmoci USA a Rusko. Vybudovala tiež vlastnú vesmírnu stanicu a stala sa treťou krajinou, ktorá vyslala ľudí - tajkonautov - na obežnú dráhu Zeme. Peking chce tiež do roku 2030 vyslať na Mesiac misiu s posádkou a plánuje zriadiť na povrchu Mesiaca základňu.