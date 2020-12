Čínska sonda sa spojila s vesmírnou loďou na obežnej dráhe Mesiaca

Peking 6. decembra (TASR) - Po pristátí bezposádkovej vesmírnej sondy na Mesiaci sa Číne v nedeľu podarilo realizovať prvé roboticky ovládané spojenie návratového modulu s kozmickou loďou na obežnej dráhe. Informovala o tom agentúra DPA.



Návratový modul misie Čchang-e 5, ktorý odštartoval z povrchu Mesiaca vo štvrtok, sa v nedeľu ráno pekinského času úspešne spojil s materskou loďou, uviedla štátna tlačová agentúra Sinchua. Približne dva kilogramy vzoriek mesačných hornín, určených na prepravu na Zem, boli následne bezpečne uložené do návratovej kapsuly.



Tento manéver bol považovaný za jeden z najťažších pred letom späť na Zem. Čína so svojimi vesmírnymi loďami síce už podnikla viacero priblížení a spojení na obežnej dráhe Zeme, nie však vo vzdialenosti 380.000 kilometrov. Po pristátiach amerických misií s posádkami v 60. a 70. rokoch je to prvý prípad, keď sa na orbite Mesiaca podaril spájací manéver aj bez astronautov, píše DPA.



Vesmírna loď sa po presune vzoriek znova odpojila od návratového modulu. V nedeľu naďalej krúžila okolo Mesiaca a čakala na správny okamih na začiatok spiatočného letu. Pristátie na Zemi sa očakáva v polovici decembra vo Vnútornom Mongolsku.



Sonda misie Čchang-e 5 je v poradí treťou čínskou, ktorá pristála na Mesiaci, a prvou, ktorá sa vráti na Zem. Čína navyše v júli tohto roka poslala k Marsu kozmickú loď vezúcu robotické vozidlo, pripomína agentúra AP.



Cieľom bezposádkovej misie Čchang-e 5, pomenovanej po starovekej čínskej bohyni Mesiaca, je prvýkrát po vyše 40 rokoch priniesť na Zem vzorky hornín z mesačného povrchu. Dosiaľ sa to podarilo len Spojeným štátom a naposledy v roku 1976 bývalému Sovietskemu zväzu.



Vedci dúfajú, že tieto vzorky poskytnú nové informácie o sopečnej činnosti na Mesiaci.



Odborníci považujú misiu Čchang-e 5 aj za dôležitý technologický test, napríklad pre budúce lety s ľudskou posádkou na Mesiac.