Čínska sonda úspešne pristála na Mesiaci a začala plniť program misie

Peking 1. decembra (TASR) - Čínska sonda Čchang-e 5 v utorok úspešne pristála na Mesiaci, odkiaľ má na Zem priniesť vzorky hornín. Informoval o tom čínsky štátny telerozhlas CCTV, ktorý sa odvolal na čínsku vesmírnu agentúru.



Cieľom bezposádkovej misie Čchang-e 5, pomenovanej po starovekej čínskej bohyni Mesiaca, je prvýkrát po vyše 40 rokoch priniesť na Zem vzorky hornín z mesačného povrchu. Dosiaľ sa to podarilo len Spojeným štátom a naposledy v roku 1976 bývalému Sovietskemu zväzu.



Vesmírna loď Čchang-e 5 so štyrmi modulmi vyštartovala 23. novembra na vrchole rakety Čchang-čeng-5Y (Dlhý pochod) z odpaľovacieho strediska Wen-čchang, ktoré sa nachádza na pobreží juhočínskej ostrovnej provincie Chaj-nan.



Po pristátí sondy na mesačnom povrchu pristávací modul pomocou dlhého ramena začal zbierať vzorky kameňov z povrchu Mesiaca i vzorky hornín získaných z podpovrchových vrtov hlbokých asi dva metre. Táto časť misie by mala trvať dva dni.



Očakáva sa, že sonda na Zem dopraví asi dva kilogramy materiálu. Vedci dúfajú, že tieto vzorky poskytnú nové informácie o sopečnej činnosti Mesiaca.



Po nazbieraní vzoriek je návrat misie na Zem očakávaný v druhej polovici decembra.



Agentúra DPA pripomenula, že americké misie Apollo priniesli na Zem okolo 380 kilogramov hornín z Mesiaca, zatiaľ čo Sovietsky zväz takto získal asi 300 gramov vzoriek.



Vesmírni experti považujú misiu Čchang-e 5 nielen za geologickú, ale aj za dôležitý technologický test, napríklad pre budúce lety s ľudskou posádkou na Mesiac.