Čínska štátom podporovaná spoločnosť začne lety vesmírnej turistiky

Peking 17. mája (TASR) - Čínska komerčná vesmírna spoločnosť CAS Space oznámila, že jej "kozmické turistické vozidlo" uskutoční svoj prvý let v roku 2027 a na okraj vesmíru sa dostane v roku 2028, informovali v piatok tamojšie štátne médiá. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry Reuters.



Oznámenie prichádza len niekoľko dní po tom, ako americká spoločnosť Blue Origin miliardára Jeffa Bezosa oznámila, že jej raketa New Shepard, ktorá dopravuje náklad i ľudí na krátke výlety na okraj vesmíru, v nedeľu obnoví lety, čím ukončí takmer dvojročnú prestávku v operáciách s posádkou.



Spoločnosť CAS Space uviedla, že jej "vozidlo" bude mať turistickú kabínu so štyrmi panoramatickými oknami a môže prepraviť sedem cestujúcich na jeden let. Spoločnosť plánuje organizovať štarty každých 100 hodín z novovybudovaného leteckého zábavného parku, pričom bude mať k dispozícii desať zariadení, ktoré budú na zmeny dopravovať turistov na hranice vesmíru.



Letenky budú stáť dva až tri milióny jüanov (zhruba 415.000 dolárov) na osobu a cestu, uviedli štátne médiá.



Spoločnosť CAS Space so sídlom v meste Kuang-čou založili v roku 2018 a jej druhým najväčším akcionárom je najväčší čínsky štátny výskumný ústav, Čínska akadémia vied (CAS).



Čínsky program prieskumu vesmíru nedávno znížil odstup od Spojených štátov a Čína by sa mohla stať prvou krajinou, ktorá dopraví na Zem vzorky z odvrátenej strany Mesiaca po tom, ako začiatkom mája odštartovala misia Čchang-e 6.



Tento štart prilákal na kozmodróm v ostrovnej provincii Chaj-nan davy turistov. Pred štartom sa na rôznych vyhliadkových bodoch v blízkosti miesta štartu zhromaždili desaťtisíce ľudí, ktorí spôsobili rozsiahle dopravné zápchy.