Čínska stíhačka ohrozila austrálske prieskumné lietadlo

Canberra 5. júna (TASR) - Agresívne manévre čínskej stíhačky ohrozili posádku austrálskeho prieskumného lietadla, ktoré hliadkovalo v blízkosti Juhočínskeho mora. V nedeľu o tom informovalo austrálske ministerstvo obrany. TASR správu prevzala od agentúry AP.



Incident sa odohral koncom mája. Čínska stíhačka J-16 sa držala v blízkosti austrálskeho lietadla typu Boeing P-8 Poseidon, ktoré v medzinárodnom vzdušnom priestore nad Juhočínskym morom vykonávalo rutinnú kontrolu. Stíhačka priletela do tesnej blízkosti Boeingu, pričom naň vychrlila spŕšku svetlíc a alumíniových pásikov, ktoré prenikli do jedného z motorov lietadla.



Podľa austrálskeho ministra obrany Richarda Marlesa je takýto manéver "veľmi nebezpečný". Dodal však, že posádka prieskumného lietadla sa zachovala veľmi zodpovedne a okamžite sa vrátila na leteckú základňu.



Austrálsky premiér Anthony Albanese uviedol, že jeho vláda vyjadrila Číne v súvislosti s týmto incidentom obavy. Peking sa k incidentu zatiaľ nevyjadril.



Austrália zaznamenala podobný incident vo februári. Loď čínskeho námorníctva vtedy podľa Canberry vypálila svetlice na austrálske prieskumné lietadlo, čím ohrozila bezpečnosť jeho posádky.



Vzťahy medzi Austráliou a Čínou už dlhší čas upadajú. Zhoršenie vzťahov súvisí napríklad s obchodnými obmedzeniami, ktoré Peking zaviedol v reakcii na austrálske zákony zamerané proti zasahovaniu zahraničných subjektov do jej vnútornej politiky.



Podľa agentúry AP sa čínska armáda v poslednom období správa v pohraničných oblastiach čoraz agresívnejšie, pričom sa z mora zameriava najmä na lietadlá, lode a pozemné sily z Indie, Kanady, Spojených štátov a Filipín. Čína si totiž robí v oblasti Juhočínskeho mora územné nároky, čím zvyšuje tlak na ostatné krajiny v súvislosti s námornými trasami, ktoré cez toto more vedú.