Čínska vakcína vyvoláva silnú reakciu imunity, tvrdí maďarský úrad

Budapešť 22. februára (TASR) - Výhodou vakcíny od čínskej spoločnosti Sinopharm je, že vyvoláva silnú reakciu imunitného systému človeka, povedala v pondelok v Budapešti šéfka Úradu štátnej zdravotnej služby (ÁNTSZ) Cecília Müllerová.



Podľa agentúry MTI na on-line tlačovej konferencii operačného štábu Müllerová zdôraznila, že široká antigénová paleta vakcíny prispieva k masívnemu aktivovaniu imunity. "Mnohí vyjadrili nádej, že táto vakcína dokáže poskytnúť dlhodobejšiu a kvalitnejšiu ochranu, čo však ukáže iba budúcnosť," dodala.



Šéfka úradu zdravotníctva podotkla, že aj maďarskú očkovaciu látku proti koronavírusu SARS-CoV-2 pripravujú zhodnou technológiou, akú použila spoločnosť Sinopharm.



Viacerí obvodní lekári v Maďarsku prejavili námietky voči čínskej protikoronavírusovej vakcíne, ktorou by mali začať tento týždeň očkovať, informoval denník Népszava.



Denníku lekári uviedli, že k vakcíne je k dispozícii len maďarský preklad čínskeho popisu výrobku, avšak nie stanovisko maďarského orgánu, ktorý povolenie na domáce použitie udelil v mimoriadne zjednodušenom procese.



Ako dodali, vakcínu nebudú nikomu odporúčať a podajú ju iba tomu, kto ju bude vyslovene požadovať.



Prvá zásielka čínskej vakcíny na zaočkovanie 275.000 ľudí dorazila do Maďarska 16. februára.



Celkový počet infikovaných v Maďarsku do pondelka stúpol na 405.646 a úmrtí na 14.347. Proti SARS-CoV-2 zaočkovali dosiaľ 453.457 ľudí, z ktorých 201.005 dostalo aj druhú dávku vakcíny.







