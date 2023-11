Čínska spoločnosť úspešne otestovala opakovane použiteľnú raketu

Peking 3. novembra (TASR) – Čínska súkromná spoločnosť iSpace úspešne otestovala opakovane použiteľnú raketu, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Raketa Hyperbola-2Y vo štvrtok odštartovala z raketového centra v Ťiou-čchüan na severe Číny v púšti Gobi. Počas testu dosiahla výšku 178 metrov a po približne minútovom lete kontrolovane dosadla späť, uvádza spoločnosť vo vyhlásení.



Spoločnosť iSpace to označila za "významný prielom" v oblasti čínskeho komerčného vesmírneho priemyslu. Spoločnosť sa usiluje vyvinúť opätovne použiteľné systémy podobné zariadeniam americkej spoločnosti SpaceX miliardára Elona Muska, ktoré by umožnili výrazne znížiť náklady na vynášanie satelitov do vesmíru.



Spoločnosť iSpace v roku 2019 ako prvá čínska súkromná firma vypustila do vesmíru konvenčnú raketu.



V Číne pôsobí niekoľko desiatok súkromných spoločností, ktoré sa usilujú presadiť vo vesmírnom priemysle, tamojší vesmírny program však do veľkej miery financuje a prevádzkuje štát a armáda. Politické vedenie v Pekingu sa zameriava nielen na získavanie medzinárodnej prestíže, ale snaží sa získať aj pozíciu celosvetového technologického lídra.



Čína sa ambicióznym vesmírnym programom usiluje dobehnúť Rusko a Spojené štáty. Iba pred 20 rokmi sa stala treťou krajinou, ktorá do vesmíru vyslala vlastných tajkonautov. Prevádzkuje aj vlastnú vesmírnu stanicu na obežnej dráhe Zeme a pomocou vesmírnych vozidiel skúma povrch Mesiaca a Marsu.