Čínska vláda: Vakcíny dodávame takmer 40 africkým krajinám

Peking 20. mája (TASR) - Čínska vláda vo štvrtok vyhlásila, že dodáva vakcíny proti koronavírusu do takmer 40 afrických krajín, väčšinu z nich pritom darovala alebo predala za "priaznivé ceny", informuje agentúra AFP.



"Samozrejme, vieme, že je nevyhnutné zaistiť čo možno najrýchlejšie zaočkovanie čínskej populácie, ale veľmi sa snažíme pomôcť s dodávkami vakcín aj krajinám, ktoré to potrebujú," uviedol riaditeľ odboru vzťahov s Afrikou na čínskom ministerstve zahraničných vecí Wu Pcheng.



Zároveň kritizoval ostatné krajiny, ktoré "najskôr očkujú svoju populáciu a až potom svoje vakcíny ponúknu iným".



Čínska vakcína Sinovac by sa pritom v júni mala začať vyrábať aj v Egypte. "Pomoc s dodávkami sama o sebe nevyrieši problém Afriky. Musíme tiež podporiť lokálnu výrobu vakcín v Afrike, a to aj napriek ťažkostiam spojeným so slabou industrializáciou," uviedol Wu.



Bezpečnostná rada OSN v stredu vyzvala na urýchlenie sprístupnenia vakcín v Afrike a vyjadrila znepokojenie nad tým, že do Afriky doteraz smerovali len 2 percentá celkového počtu vakcín distribuovaných vo svete.



Podľa agentúry AP Čína prisľúbila približne pol miliardy vakcín viac ako 45 krajinám sveta. Pre porovnanie USA zatiaľ sľúbili darovať 80 miliónov očkovacích látok zatiaľ nespresneným krajinám. Čínski výrobcovia pritom tvrdia, že v tomto roku zvládnu vyrobiť približne 2,6 miliardy dávok vakcín.