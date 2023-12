Čínske a ruské lietadlá narušili zónu kórejskej protivzdušnej obrany

Soul 14. decembra (TASR) – Šesť čínskych a ruských vojenských lietadiel vo štvrtok bez identifikácie vstúpilo do Kórejskej identifikačnej zóny protivzdušnej obrany (KADIZ) v Japonskom mori. Južná Kórea označuje Japonské more názvom Východné more. TASR správu prebrala od agentúry Jonhap.



JCS uvádza, že dve čínske a štyri ruské lietadlá narušili KADIZ okolo poludnia miestneho času, zotrvali v ňom niekoľko minút a následne ho opustili. Vzdušný priestor Južnej Kórey nenarušili.



Juhokórejský Zbor náčelníkov štábov (JCS) uvádza, že zachytil ruské a čínske lietadlá ešte pred ich vstupom do KADIZ a vyslal proti nim stíhačky letectva.



KADIZ nie je vzdušným priestorom krajiny, je však vymedzená, aby sa v nej cudzie lietadlá identifikovali a zabránilo sa tak neúmyselným zrážkam.