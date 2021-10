Čínske a ruské lode sa spoločne preplavili cez Cugarský prieliv

Tokio 19. októbra (TASR) - Skupina desiatich námorných plavidiel z Číny a Ruska sa v pondelok preplavila cez Cugarský prieliv oddeľujúci japonskú pevninu a ostrov Hokkaido. V utorok to uviedla japonská vláda s tým, že podobné aktivity pozorne sleduje, informovala agentúra Reuters.



Japonsko vôbec prvýkrát potvrdilo, že čínske a ruské plavidlá sa spoločne preplavili cez tento prieliv, ktorý oddeľuje Japonské more od Tichého oceánu.



Cugarský prieliv je síce považovaný za medzinárodne vody, vzťahy Japonska s Čínou sú však dlhodobo poznačené teritoriálnym konfliktom o skupiny malých ostrovov vo Východočínskom mori. Japonsko má okrem toho územný spor aj s Ruskom.



"Vláda pozorne a s veľkým záujmom sleduje aktivity čínskych a ruských námorných plavidiel okolo Japonska. Presne také, aké boli tieto... Budeme naďalej s maximálnym nasadením vykonávať našu pozorovaciu činnosť vo vodách a vzdušnom priestore Japonska," uviedol pre novinárov námestník riaditeľa úradu japonskej vlády Jošihiko Isozaki.



Hovorca japonského ministerstva obrany zase uviedol, že čínske a ruské plavidlá počas plavby nenarušili japonské hranice a ani neporušili medzinárodné zákony.



Len pred dvoma dňami sa pritom v Japonskom mori skončilo spoločné rusko-čínske námorné cvičenie, ktoré súvisí s vojenskou spoluprácou týchto dvoch susediacich krajín.



Moskva a Peking začali totiž v uplynulých rokoch — teda v čase, keď sa zhoršili vzťahy Ruska a Číny so Západom —, rozvíjať bližšie vojenské a diplomatické vzťahy.