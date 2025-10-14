< sekcia Zahraničie
Čínske aerolínie nesúhlasia s plánom americkej vlády zakázať im lety
Letecká spoločnosť China Eastern v podaní na americké ministerstvo dopravy poznamenáva, že zákaz preletov nad Ruskom by predĺžil lety o dve až tri hodiny.
Autor TASR
Peking/Washington 14. októbra (TASR) - Veľké čínske letecké spoločnosti v utorok vyzvali americkú vládu, aby upustila od svojho plánu zakázať ich lietadlám prelety cez Rusko na linkách do Spojených štátov. Informuje o tom TASR s odvolaním sa na agentúru Reuters.
Minulý týždeň americké ministerstvo dopravy predstavilo plán, podľa ktorého by mali lietadlá čínskych dopravcov na linkách do USA zakázané lietať cez Rusko, pretože teraz majú výhodu oproti americkým prepravcom, ktorí cez ruský vzdušný priestor nelietajú.
Letecká spoločnosť China Eastern v podaní na americké ministerstvo dopravy poznamenáva, že zákaz preletov nad Ruskom by predĺžil lety o dve až tri hodiny, pre pasažierov zvýšil riziko, že zmeškajú nadväzný let, a taktiež zvýšil spotrebu paliva.
