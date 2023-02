Čínske balóny spozorovali za posledné roky na piatich kontinentoch

Washington 8. februára (TASR) - Biely dom v stredu uviedol, že Čína prevádzkuje globálnu flotilu špionážnych balónov podobným tomu, ktorý Spojené štáty minulý týždeň zostrelili nad Atlantickým oceánom pri pobreží Severnej Karolíny. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Všetky tieto balóny sú súčasťou (čínskej)... flotily balónov vyrobených na vykonávanie špionážnych operácií," povedala novinárom na palube lietadla Air Force One hovorkyňa Bieleho domu Karin Jean-Pierrová.



"Za niekoľko posledných rokov boli čínske balóny spozorované v mnohých krajinách na piatich kontinentoch," uviedla. Dodala, že USA sú ohľadom tejto záležitosti v kontakte so svojimi spojencami a partnermi.



K zostreleniu balóna došlo 4. februára. Čína tvrdí, že išlo o civilný balón používaný na meteorologické účely, ktorý sa nedopatrením dostal mimo stanovenej trasy. Washington to odmieta s tým, že to bolo sofistikované špionážne zariadenie.



Balón bol nad západom USA zaznamenaný 2. februára. Počas pomalého letu nad stredom Spojených štátov údajne preletel ponad niekoľko prísne tajných vojenských objektov, kým ho 4. februára nezostrelila stíhačka pri pobreží Atlantického oceánu.



Podľa amerických predstaviteľov boli podniknuté protiopatrenia, ktoré mali zariadeniam na balóne znemožniť získať tajné informácie.



Americké námorníctvo momentálne uskutočňuje rozsiahlu operáciu s cieľom zozbierať všetky časti čínskeho balóna, ktoré majú byť následne podrobené analýze.