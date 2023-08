Čínske kancelárie môžu v Poľsku opäť organizovať skupinové zájazdy

Varšava 10. augusta (TASR) - Čínske cestovné kancelárie môžu od 10. augusta opäť organizovať skupinové zájazdy do Poľska, po trojročnom zmrazení takýchto ciest spôsobenom pandémiou koronavírusu. Oznámilo to vo štvrtok Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky vo Varšave. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



V decembri minulého roka čínske úrady zrušili svoju trojročnú politiku nulovej tolerancie šírenia koronavírusu, ktorá mali chrániť obyvateľov pred veľkými vlnami nákazy. V januári Peking otvoril svoje hranice a vydal prvé povolenie na skupinové cesty do 20 krajín vrátane Thajska, Ruska, Kuby a Argentíny. Druhá fáza uvoľňovania sa začala uplatňovať v marci pre 40 krajín vrátane Nepálu, Francúzska, Portugalska a Brazílie.