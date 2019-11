Čínske lietadlo narušilo pásmo protivzdušnej obrany južnej Kórey

Soul 29. novembra (TASR) - Čínske vojenské lietadlo v piatok opätovne narušilo identifikačné pásmo protivzdušnej obrany Južnej Kórey. Informovala o tom agentúra Jonhap s odvolaním sa na vyhlásenie generálneho štábu juhokórejských ozbrojených síl.



Pravdepodobne prieskumné lietadlo Y-9 prvýkrát vletelo do pásma o 10.05 h miestneho času (02.00 h SEČ) južne od ostrova Čedžu a pásmo opustilo o 10.53 h miestneho času (02.53 h SEČ). Stroj následne vletel do pásma ešte dvakrát, pričom naposledy ho opustil o 10.36 h miestneho času (05.36 h SEČ).



"Vstupom čínskeho lietadla do identifikačného pásma protivzdušnej obrany nedošlo k narušeniu vzdušného priestoru Kórejskej republiky. Vyslaním našich bojových lietadiel sme prijali štandardné taktické opatrenia, ktoré sa v takýchto prípadoch robia," uviedol nemenovaný príslušník generálneho štábu juhokórejskej armády.



Analytici predpokladajú, že cudzie lietadlá narúšajú identifikačné pásmo protivzdušnej obrany Južnej Kórey zámerne, aby získali informácie o frekvenciách rádiolokátorov, ktoré by v prípade vojnového konfliktu boli použiteľné pri ich rušení.