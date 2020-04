Čínske lietadlo príde vyzdvihnúť do Londýna 200 študentov

Peking 2. apríla (TASR) - Približne 200 čínskych študentov vo veku od 12 do 17 rokov má vo štvrtok odletieť z Londýna späť do svojej krajiny na palube lietadla vyslaného čínskou vládou v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Do Číny sa zo zahraničia už vrátilo približne 200.000 čínskych študentov, avšak ďalších 1.4 milióna ich stále ostáva mimo vlasti, z toho 220.000 v Británii. Informoval o tom denník South China Morning Post.



"Väčšina študentov v zahraničí sa rozhodla vyhovieť odporúčaniu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a miestnych orgánov necestovať, pokiaľ to nie je potrebné. Ak to však bude nevyhnutné, pripravíme ďalšie lety," uviedol námestník ministra zahraničných veci Ma Čao-sü. Podľa neho napríklad v USA zostalo 410.000 čínskych študentov a v Kanade 230.000.



Čínske veľvyslanectvá v týchto dňoch distribuujú čínskym študentom v zahraničí 500.000 zdravotníckych súprav, ktoré obsahujú rúška, dezinfekčné prostriedky a zdravotnícke pokyny. Okrem toho zorganizovali pre študentov aj online semináre.