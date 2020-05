Čínske lode sa opäť priblížili k sporným ostrovom Senkaku pri Japonsku

Tokio 10. mája (TASR) - Dvojica čínskych lodí sa opäť priblížila k skupine sporných ostrovov spravovaných Japonskom vo Východočínskom mori. Obe plavidlá dostali príkaz opustiť vody obklopujúce ostrovy Senkaku, uviedla v nedeľu japonská pobrežná stráž, ktorú citovala tlačová agentúra DPA.



Išlo o tretí deň za sebou, čo čínske lode vstúpili do japonských teritoriálnych vôd. Plavidlá prenasledovali japonskú rybársku loď. Japonská pobrežná stráž vyslala na ochranu rybárov hliadkovaciu loď. Podľa japonských médií Peking opakovane vysiela svoje plavidlá do danej oblasti; iba v tomto roku tak spravil desaťkrát.



Japonsko v súvislosti s incidentom, ktorý sa odohral ešte v piatok, podalo oficiálny protest prostredníctvom čínskeho veľvyslanectva v Tokiu, dopĺňa tlačová agentúra AFP.



Podľa vyjadrenia hovorcu japonskej pobrežnej stráže sa obe plavidlá v nedeľu stále nachádzali v japonských teritoriálnych vodách, ale posádka rybárskej lode nie je v nebezpečí.



Súostrovie Senkaku si nárokujú aj Čína a Taiwan, kde sú známe ako Tiao-jü, respektíve Tchiao-jü-tchaj. Súostrovie je neobývané, ale vďaka bohatým zásobám ropy a zemného plynu má strategický význam.



Vzťahy medzi Čínou a Japonskom sa zhoršili v roku 2012, keď Tokio tieto sporné ostrovy "znárodnilo" a spravuje ich ako súčasť svojej prefektúry Okinawa.



Vzťahy medzi krajinami sa nedávno zlepšili. Čínsky prezident Si Ťin-pching mal v apríli vycestovať do Japonska na štátnu návštevu, ale cestu pre koronavírusovú pandémiu zrušili.