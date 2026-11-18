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Čínske médiá pred summitom troch veľmocí odmietajú prirovnania k Jalte
Čínsky prezident Si Ťin-pching sa má vo štvrtok 19. novembra v Šen-čene stretnúť s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Autor TASR
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Peking 18. novembra (TASR) – Čínske médiá prezentujú pripravované stretnutie prezidentov Číny, Spojených štátov a Ruska vo štvrtok v čínskom Šen-čene ako príležitosť na posilnenie strategickej stability a obnovenie komunikácie medzi veľmocami v čase rastúceho medzinárodného napätia. Zdôrazňujú jeho historický význam, zároveň však odmietajú interpretácie, podľa ktorých by mohlo ísť o nové rozdelenie sveta na sféry vplyvu v duchu Jaltskej konferencie z roku 1945, informuje TASR.
Čínsky prezident Si Ťin-pching sa má vo štvrtok 19. novembra v Šen-čene stretnúť s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Rokovanie sa uskutoční na okraj summitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC). Pôjde o prvé osobné trojstranné stretnutie najvyšších predstaviteľov týchto troch krajín. Podrobný program trojstranného rokovania žiadna zo strán oficiálne nezverejnila.
Čínsky štátny denník Global Times v stredajšom článku označil interpretáciu pripravovaného stretnutia ako „Jalta 2.0“ za prejav myslenia studenej vojny. Podľa denníka takéto prirovnanie nesprávne prenáša historický model povojnového rozdelenia sfér vplyvu na súčasné medzinárodné vzťahy.
Peking odmieta vyjadrenia, že tieto tri mocnosti by mohli rozhodovať o osude ostatných krajín bez ich účasti. Namiesto toho zdôrazňuje multipolaritu, rešpektovanie záujmov jednotlivých štátov a potrebu medzinárodnej koordinácie.
Televízna stanica CGTN v analytickom článku zverejnenom v stredu na svojej webovej stránke zdôrazňuje, že význam stretnutia nemusí byť merateľný konkrétnymi dohodami. Za dôležitejšiu považuje skutočnosť, že predstavitelia troch najväčších mocností sa stretnú pri jednom rokovacom stole.
Podľa CGTN by summit mohol vytvoriť nový komunikačný kanál na riešenie strategických nezhôd a znižovanie rizika konfrontácie. Medzi možnými témami uvádza otázku strategických zbraní, regionálnych konfliktov a regulácie nových technológií.
Analýza zároveň upozorňuje na rozdielnu povahu bilaterálnych vzťahov medzi jednotlivými účastníkmi. Čínsko-ruské vzťahy podľa CGTN charakterizuje strategické partnerstvo, zatiaľ čo vzťahy Pekingu s Washingtonom sú poznačené hospodárskou a technologickou konkurenciou. Americko-ruské vzťahy zase komplikujú rozpory týkajúce sa vojny na Ukrajine a podmienok jej ukončenia.
CGTN si na záver kladenie otázku, či tieto tri krajiny napriek rozdielom v dynamike bilaterálnych vzťahov dokážu v Šen-čene dosiahnuť základné porozumenie v otázkach, ktoré sa týkajú ich všetkých.
Čínsky prezident Si Ťin-pching sa má vo štvrtok 19. novembra v Šen-čene stretnúť s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Rokovanie sa uskutoční na okraj summitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC). Pôjde o prvé osobné trojstranné stretnutie najvyšších predstaviteľov týchto troch krajín. Podrobný program trojstranného rokovania žiadna zo strán oficiálne nezverejnila.
Čínsky štátny denník Global Times v stredajšom článku označil interpretáciu pripravovaného stretnutia ako „Jalta 2.0“ za prejav myslenia studenej vojny. Podľa denníka takéto prirovnanie nesprávne prenáša historický model povojnového rozdelenia sfér vplyvu na súčasné medzinárodné vzťahy.
Peking odmieta vyjadrenia, že tieto tri mocnosti by mohli rozhodovať o osude ostatných krajín bez ich účasti. Namiesto toho zdôrazňuje multipolaritu, rešpektovanie záujmov jednotlivých štátov a potrebu medzinárodnej koordinácie.
Televízna stanica CGTN v analytickom článku zverejnenom v stredu na svojej webovej stránke zdôrazňuje, že význam stretnutia nemusí byť merateľný konkrétnymi dohodami. Za dôležitejšiu považuje skutočnosť, že predstavitelia troch najväčších mocností sa stretnú pri jednom rokovacom stole.
Podľa CGTN by summit mohol vytvoriť nový komunikačný kanál na riešenie strategických nezhôd a znižovanie rizika konfrontácie. Medzi možnými témami uvádza otázku strategických zbraní, regionálnych konfliktov a regulácie nových technológií.
Analýza zároveň upozorňuje na rozdielnu povahu bilaterálnych vzťahov medzi jednotlivými účastníkmi. Čínsko-ruské vzťahy podľa CGTN charakterizuje strategické partnerstvo, zatiaľ čo vzťahy Pekingu s Washingtonom sú poznačené hospodárskou a technologickou konkurenciou. Americko-ruské vzťahy zase komplikujú rozpory týkajúce sa vojny na Ukrajine a podmienok jej ukončenia.
CGTN si na záver kladenie otázku, či tieto tri krajiny napriek rozdielom v dynamike bilaterálnych vzťahov dokážu v Šen-čene dosiahnuť základné porozumenie v otázkach, ktoré sa týkajú ich všetkých.