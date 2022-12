Čínske médiá: Testovanie cestujúcich z Číny je diskriminačné

Peking 30. decembra (TASR) - Čínske štátne médiá v piatok označili nariadenie niektorých štátov povinne testovať ľudí prichádzajúcich z Číny na koronavírus za diskriminačné. Tamojšie úrady zároveň tvrdia, že údaje, ktoré o pandemickej situácii v krajine zverejňujú, sú transparentné. TASR správu prevzala z agentúr Reuters a AFP.



Čína na začiatku decembra po troch rokoch zmiernila svoje prísne pravidlá na zabránenie šírenia koronavírusu. Počet nových prípadov nákazy tak začal v tejto ázijskej krajine rýchlo narastať. Viaceré štáty vrátane Spojených štátov, Talianska, Japonska, Indie, Južnej Kórey či Taiwanu preto zaviedli povinné testovanie na covid pre ľudí prichádzajúcich z Číny.



Taliansko apelovalo na ostatné krajiny eurobloku, aby tiež zaviedli povinné testovanie, no Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) vo štvrtok vyhlásilo, že povinné testovanie cestujúcich z Číny na koronavírus je "neopodstatnené", pripomína Reuters.



"Skutočným zámerom (týchto krajín) je sabotovať trojročnú snahu Číny o boj proti covidu a útočiť na čínsky systém," uviedli štátne médiá, ktoré opatrenia spomenutých štátov označili za "nepodložené a diskriminačné".



Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vyzval Peking, aby o tamojšej pandemickej situácii poskytoval viac informácií. Čínski predstavitelia však tvrdia, že tieto informácie poskytujú "otvorene a transparentne".



Agentúra AFP uvádza, že podľa čínskeho ústavu pre kontrolu a prevenciu chorôb v piatok zaznamenali v krajine 5500 nových prípadov nákazy koronavírusom a jedno úmrtie. Podľa odborníkov však tieto čísla nie sú reálne. Odhadujú preto, že v Číne by mohlo na covid zomierať až 9000 ľudí denne.



Čínska Národná zdravotnícka komisia (NHC) zároveň minulý týždeň oznámila, že už viac nebude zverejňovať denné počty úmrtí na ochorenie COVID-19.