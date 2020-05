Čínske médiá žiadajú od Pompea dôkazy o pravdivosti teórie o COVID-19

Peking 4. mája (TASR) - Čínska štátna televízia CCTV v pondelok zaútočila na ministra zahraničných vecí USA Mikea Pompea. Ten v nedeľu vyhlásil, že existuje "veľké množstvo" dôkazov o tom, že nový koronavírus pochádza z laboratória v čínskom meste Wu-chan, odkiaľ sa do sveta rozšírila súčasná pandémia infekčnej choroby COVID-19.



Pompeo týmto svojím vyhlásením ešte viac vystupňoval napätie medzi oboma štátmi, konštatovala agentúra AFP. CCTV v pondelok označila tvrdenia amerického ministra za "choré a neurčité".



Americká spravodajská televízia CNN v pondelok citovala čínsky štátny denník Global Times, ktorý na uvedené výroky reagoval v úvodníku, keď napísal, že Pompeo, inak aj bývalý riaditeľ americkej tajnej služby CIA, "ohromil svet neopodstatnenými obvineniami".



Denník pripomína Pompeove slová, že pre svoje tvrdenia o pôvode nového koronavírusu má dôkazy. Redakcia ho preto žiada, aby ich predložil svetu, ale "najmä americkej verejnosti, ktorú sa neustále snaží oklamať."



"Pravda je taká, že Pompeo nemá žiadne dôkazy a počas nedeľného rozhovoru blafoval," tvrdí čínsky denník podľa CNN.



Televízia CNN požiadala o reakciu na Pompeove výroky aj čínske ministerstvo zahraničných vecí, nedostala však žiadnu odpoveď. Televízia poznamenala, že v Číne sú momentálne sviatky, ktoré potrvajú do utorka.



Na Pompea, ale aj na bývalého stratéga Bieleho domu Steva Bannona zaútočili v pondelok aj dva ďalšie komentáre uverejnené v pondelok štátnym Ľudovým denníkom (Žen-min ž'-pao). Autori textov označili oboch politikov za "pár klamárskych klaunov" a Bannona na dôvažok aj za "fosíliu žijúcu v studenej vojne".



Bannon totiž minulý týždeň uviedol, že Čína sa dopustila "biologického Černobyľu" proti Amerike, a obhajoval aj teóriu, že vírus pochádza z virologického ústavu v čínskom meste Wu-chan.



Minulý týždeň čínska televízia CCTV opakovane označila Pompea za "nepriateľa celého ľudstva" a obvinila ho zo "šírenia politického vírusu" opakovaním tvrdení, že pandémia vznikla v laboratóriu.



Vedci z celého sveta odsúdili konšpiračné teórie, podľa ktorých koronavírus spôsobujúci chorobu COVID-19 nemá prírodný pôvod. Vedci pritom poukazujú na štúdie, ktoré naznačujú, že vírus pochádza z voľne žijúcich živočíchov.



Čína čelí kritike doma aj v zahraničí v súvislosti so svojou reakciou na výskyt koronavírusu, najmä počas počiatočnej fázy epidémie na svojom území. Je obviňovaná aj z toho, že umlčala ľudí, ktorí hovorili o prepuknutí choroby v meste Wu-chan, a že zdržiavala informovanie verejnosti o závažnosti krízy.



Kritici však tvrdia, že Washington zintenzívnil obviňovanie Číny z globálneho rozšírenia koronavírusu, lebo doma čelí rastúcej kritike za spôsob, akým zvláda pandémiu na území USA. K dnešnému dňu totiž v USA zaznamenali viac ako 1,1 milióna pozitívne testovaných a najmenej 67.000 úmrtí súvisiacich s chorobou COVID-19.



Peking na túto situáciu podľa americkej spravodajskej televízie CNN reagoval vlastnou propagandou. Obvinil USA, že naň zvaľujú vinu za vlastné zlyhanie, a jednoznačne odsúdil obvinenia zo zámerného utajenia informácií o koronavíruse v počiatočných fázach epidémie v Číne.



Minulý utorok hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí priamo obvinil "amerických politikov" zo šírenia lží o pandémii.



"Majú iba jeden cieľ: pokúsiť sa vyhnúť zodpovednosti za svoje vlastné epidemické, preventívne a kontrolné opatrenia a odviesť pozornosť verejnosti," uviedol.



Čínska štátna spravodajská agentúra Sinchua minulý štvrtok zverejnila animované video s postavami podobnými tým zo stavebnice Lego, ktoré zosmiešňovali reakciu USA na túto pandémiu. Video malo na sociálnej sieti Twitter 1,9 milióna zhliadnutí.



Redakcia čínskeho v angličtine vychádzajúceho denníka Global Times v pondelok obvinila Biely dom z pokračovania v "bezprecedentnej propagandistickej vojne", ako aj z toho, že Washington sa zároveň snaží brániť globálnemu úsiliu v boji proti pandémii COVID-19.