Čínske mestá začali uvoľňovať proticovidové opatrenia

Peking 5. decembra (TASR) — Čínska metropola Peking aj ďalšie veľké mestá krajiny v pondelok opätovne otvorili mnohé obchody a zmiernili prísne pravidlá testovania na nový koronavírus. Čína totiž postupne začína uvoľňovať tvrdé plavidlá založené na nulovej tolerancii covidu, ktoré v posledných týždňoch vyvolali v krajine vlnu protestov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



V Pekingu sa od pondelka nemusia ľudia dochádzajúci za prácou preukazovať negatívnym testom na covid nie starším ako 48 hodín na to, aby mohli využívať mestskú hromadnú dopravu.



Rovnaké pravidlá platia aj vo finančnom centre Číny Šanghaji, kde bol tento rok zavedený tvrdý dvojmesačný lockdown. Tamojší obyvatelia nepotrebujú už negatívny test ani pri vstupe do vonkajších verejných priestranstiev, akými sú napríklad parky či turistické atrakcie.



Mesto Chang-čou na východe Číny ukončilo aj pravidelné hromadné testovanie tamojšej 10-miliónovej populácie. Naďalej sa musia testovať už len osoby, ktoré žijú v domovoch pre seniorov alebo tam prichádzajú na návštevy. Testovanie stále prebieha aj na školách a v škôlkach.



V hlavnom meste severozápadného regiónu Sin-ťiang Urumči sa v pondelok otvorili supermarkety, hotely, reštaurácie a lyžiarske strediská. V tomto štvormiliónovom meste bol zavedený jeden z najdlhšie trvajúcich lockdownov v Číne - niektoré oblasti boli zavreté od augusta do novembra. Novembrový požiar v Urumči, ku ktorého tragickým následkom údajne prispeli aj platné obmedzenia pohybu, odštartoval v Číne vlnu proticovidových protestov.



Miestni predstavitelia v stredočínskom Wu-chane, kde bol koncom roka 2019 po prvý raz zaznamenaný výskyt nového koronavírusu, a tiež provincia Šan-tung, zrušili už od nedele požiadavku testovania pre využitie verejnej dopravy.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zmierňovanie protipandemických opatrení v Číne privítala.



AFP však poukazuje na to, že hoci sa niektoré reštrikcie uvoľnili, čínske úrady sa prostredníctvom bezpečnostných opatrení snažia zabrániť konaniu ďalších demonštrácií, posilňujú cenzúru v online priestore a tiež dohľad nad obyvateľstvom.



Po tom, čo sa zatvorili mnohé testovacie stanice, sa navyše začali tvoriť dlhé rady pred tými zostávajúcimi, a ľudia museli v chladnom počasí čakať v dlhých radoch. V mnohých častiach Číny je totiž pravidelné testovanie na covid naďalej povinné.