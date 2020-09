Čínske ministerstvo vystríha čínskych turistov pred návštevou Česka

Peking 14. septembra (TASR) - Čínske ministerstvo kultúry a turistiky vydalo v piatok oznámenie, v ktorom vyzýva čínskych občanov, aby v súčasnosti necestovali do Českej republiky. Ako dôvod sa uvádza nárast nakazených koronavírusom SARS-VoC-2 a chorých na COVID-19. Na svojej webovej stránke o tom informoval denník China Daily.



Denník South China Morning Post však súčasne pripomenul, že varovanie pred cestami do Česka prišlo krátko po návšteve predsedu českého Senátu Miloša Vystrčila na ostrove Taiwan.



Vystrčil sa tým stal najvyššie postaveným českým politikom, ktorý za posledných 16 rokov Taiwan - ostrov s vlastnou vládou - navštívil.



Britský denník The Times na svojom webe napísal, že návšteva delegácie vedenej Milošom Vystrčilom Peking pobúrila, keďže ju vnímala ako porušenie princípu jednej Číny. Napriek tomu sa vo výzve pre čínskych občanov ako zdôvodnenie pre zdržanie sa návštev Česka uvádza nárast prípadov choroby COVID-19 v ČR.



Česko je pritom pre Číňanov veľmi obľúbeným cieľom ich ciest po Európe. Po Nemcoch, Slovákoch a Poliakoch sú štvrtou najpočetnejšou skupinou cudzincov, ktorí tam chodievajú, uviedli The Times, podľa ktorých tam vlani pricestovalo až 600.000 Číňanov.