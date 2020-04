Čínske priehrady na Mekongu zadržiavali vodu počas vlaňajšieho sucha

Bangkok 13. apríla (TASR) - Čínske priehrady na rieke Mekong počas vlaňajšieho sucha, ktoré poškodilo krajiny na jej spodnom toku, zadržiavali obrovské množstvo vody napriek tomu, že Čína mala na svojom hornom toku nadpriemernú hladinu. Vyplýva to z novej štúdie americkej výskumnej spoločnosti Eyes on Earth, ktorú v pondelok citovala tlačová agentúra Reuters.



Čínska vláda tieto zistenia spochybnila s tým, že počas minuloročného obdobia dažďov boli na jej úseku rieky nízke zrážky. Závery, s ktorými prišla výskumná spoločnosť, by mohli skomplikovať zložité rokovania medzi Čínou a ďalšími mekonskými krajinami o spôsobe spravovania tejto 4350-kilometrovej rieky, ktorá preteká aj cez Laos, Mjanmarsko, Thajsko, Kambodžu a Vietnam.



Vlaňajšie sucho, ktoré spôsobilo najväčší pokles hladiny dolného toku Mekongu za uplynulých vyše 50 rokov, poškodilo roľníkov a rybárov. "Ak Čína tvrdí, že neprispela k danej situácii, naše údaje hovoria niečo iné," uviedol Alan Basist, riaditeľ spoločnosti Eyes on Earth.



Satelitné merania "povrchovej vlhkosti" v čínskej provincii Jün-nan, cez ktorú horný Mekong tečie, dokazujú, že región mal počas obdobia dažďov v máji až októbri 2019 nadpriemerné zrážky.



Účinok 11 čínskych priehrad na Mekongu je dlhodobo predmetom diskusií. Dáta sú však obmedzené, keďže Čína nezverejňuje podrobné záznamy o tom, koľko vody tieto priehrady využívajú na zaplnenie svojich nádrží. Podľa Eyes on Earth majú celkovú kapacitu 47 miliárd kubických metrov.



Čína, ktorá v tomto ohľade nemá s krajinami dolného Mekongu žiadnu oficiálnu dohodu, však prisľúbila, že bude spolupracovať na spravovaní rieky, ako aj na vyšetrovaní príčin vlaňajšieho rekordného sucha. Spojené štáty, ktoré sa snažia zabrániť vzrastajúcemu vplyvu Číny v juhovýchodnej Ázii, tvrdia, že Peking prakticky kontroluje celý Mekong.