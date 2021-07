Čínske spoločnosti Sinopharm a Sinovac dodajú vakcíny pre COVAX

Ženeva 12. júla (TASR) – Svetová aliancia pre vakcíny a očkovanie (GAVI) v pondelok oznámila, že s čínskymi farmaceutickými spoločnosťami Sinopharm a Sinovac podpísala dve zmluvy na okamžitú dodávku vakcín proti ochoreniu COVID-19 pre medzinárodný program COVAX, informovali agentúry AFP a Reuters.



„Tieto zmluvy boli podpísané v období, keď variant delta predstavuje riziko pre zdravotné systémy," píše aliancia GAVI vo svojom vyhlásení. Spoločnosti Sinopharm a Sinovac podľa GAVI na základe dohôd okamžite sprístupnia 110 miliónov dávok vakcín pre program COVAX.



Podľa agentúry AFP by spoločnosť Sinopharm mala na základe uzavretých dohôd dodať pre COVAX do konca októbra 60 miliónov dávok vakcíny, pričom spoločnosť Sinovac sa zaviazala dodať 50 miliónov dávok svojej očkovacej látky do konca septembra.



Do polovice roka 2022 by Sinopharm podľa Reuters mala dodať až 170 miliónov dávok a Sinovac 380 miliónov. Spoločnosť Sinovac uzavretie tejto dohody vo svojom vyjadrení potvrdila.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a svetové charitatívne organizácie spustili v apríli 2020 program COVAX s cieľom distribuovať vakcíny proti ochoreniu COVID-19 niektorým z najchudobnejších krajín sveta.



Tento program však čelil neúspechom: problémom pri výrobe, nedostatku podpory zo strany bohatých krajín a exportným obmedzeniam v Indii, kde sídlia niektorí z najväčších výrobcov vakcín na svete.