Čínske tankery preplávali cez Hormuzský prieliv
Autor TASR,aktualizované
Peking 31. marca (TASR) - Dve kontajnerové lode patriace čínskemu lodnému gigantovi Cosco v pondelok úspešne preplávali cez Hormuzský prieliv a opustili Perzský záliv. Peking sa vo vyhlásení poďakoval všetkým zúčastneným stranám za poskytnutú pomoc a zároveň informoval o ďalšom čínskom plavidle, ktorému sa podarilo bezpečne prejsť touto námornou trasou. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.
Lodná doprava cez prieliv je v posledných týždňoch značne ochromená po tom, čo Irán prakticky uzavrel túto kľúčovú námornú cestu v reakcii na americko-izraelské útoky na krajinu.
Loď CSCL Indian Ocean preplávala prieliv v pondelok o približne 11.14 h SELČ, o 27 minút neskôr ju nasledovala loď CSCL Arctic Ocean, vyplýva z údajov služby Marine Traffic. Obe plavidlá prešli v blízkosti iránskeho ostrova Larak a smerujú do prístavu v Malajzii.
Spoločnosť Cosco sa k týmto informáciám odmietla vyjadriť. Irán však uviedol, že prieliv je otvorený pre lode „priateľských krajín“, pričom s Čínou udržiava dobré diplomatické vzťahy.
Obe lode štátnej spoločnosti Cosco, ktoré patria medzi najväčšie kontajnerové plavidlá na svete, sa ešte v piatok pokúsili preplávať prieliv, no pokus prerušili.
„Po koordinácii s príslušnými stranami nedávno preplávali cez Hormuzský prieliv tri čínske lode; príslušným stranám vyjadrujeme vďaku za poskytnutú pomoc,“ uviedla hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Mao Ning. Nespomenula Irán ani neposkytla žiadne podrobnosti o tretej lodi.
