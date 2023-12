Čínske úrady vydali výstrahu pred nízkymi teplotami

Peking 16. decembra (TASR) - Čínske úrady v sobotu vydali výstrahu pred nízkymi teplotami a varovali, že v niektorých častiach krajiny môže dôjsť k historicky najnižším teplotám. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Mrazivé počasie je pokračovaním prvého sneženia zimného obdobia. V Pekingu i severozápadnej provincii Sin-ťiang bolo už v stredu pre nepriaznivé poveternostné podmienky zrušených niekoľko vlakových spojov aj letov. Vo štvrtok večer klzké koľaje v čínskej metropole spôsobili zrážku metra, pri ktorej sa zranilo viac než sto ľudí.



Čínsky meteorologický úrad v sobotu ráno vydal varovanie pred nízkymi teplotami, ktoré predpovedá vlnu chladného počasia na väčšine územia Číny. Potrvať by mala do utorka.



Štátne médiá medzičasom citovali čínske úrady, podľa ktorých sa môžu teploty v niektorých oblastiach na severe Číny a v regiónoch pozdĺž Žltej rieky a rieky Chuaj-che priblížiť k rekordne nízkym hodnotám" za toto ročné obdobie alebo ich aj prekonať.



Neobyčajne chladné počasie by sa podľa predpovedí malo rozšíriť aj do iných častí Číny. Podľa sobotňajšej výstrahy teploty okolo alebo pod nula stupňov Celzia v najbližších dňoch zrejme zasiahnu aj južnú oblasť provincie Kuej-čou, približne 300 kilometrov od hraníc s Vietnamom.



Čínsky prezident Si Ťin-pching v piatok večer podľa médií vyzval na "maximálne úsilie pri reakcii na núdzové situácie". Vzhľadom na "vysoké riziko katastrofy", ktoré predstavuje blížiace sa ochladenie, Si podľa agentúry Sin-chua povedal, že "je potrebné venovať veľkú pozornosť prevencii katastrof a (prípadným) záchranným akciám".



"Je potrebné posilniť kapacity dodávok uhlia, elektrickej energie, ropy a plynu a pracovať na zabezpečení dodávok energie a zabezpečiť, aby ľudia zostali v teple," citovala agentúra čínskeho prezidenta.