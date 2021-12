Čínske úrady vyhlásili lockdown pre 13 miliónov ľudí v meste Si-an

Peking 22. decembra (TASR) - Čínske úrady v stredu z dôvodu nárastu počtu prípadov nákazy koronavírusom vyhlásili lockdown pre takmer 13 miliónov obyvateľov metropolitnej oblasti mesta Si-an v strednej časti krajiny. Informovala o tom agentúra AP.



Vedenie mesta všetkým obyvateľom prikázalo, aby svoje domovy neopúšťali, pokiaľ na to nemajú nevyhnutný dôvod. Úrady takisto nariadili zastavenie všetkých dopravných spojení do tohto mesta a z neho – okrem mimoriadnych prípadov. Lockdown vstúpil do platnosti od polnoci z utorka na stredu a platí na neurčito.



Jedna osoba z každej domácnosti bude mať na základe nariadenia raz za dva dni povolené ísť nakúpiť nevyhnutné potreby do domácnosti.



Si-an je hlavné mesto stredočínskej provincie Šen-si. Metropolitná oblasť v jeho okolí má približne 12.900.000 obyvateľov.



V stredu v tomto meste hlásili 52 nových prípadov komunitného prenosu koronavírusu. Čína počas pandémie uplatňuje prísne opatrenia, ktoré zahŕňajú časté lockdowny, povinnosť nosiť rúška a hromadné testovanie, pripomína AFP.



Si-an začal v utorok hromadne testovať na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2 milióny svojich obyvateľov. Dôvodom sú obavy zo šírenia nákazy počas obdobia zvýšenej mobility a cestovania pred februárovými zimnými olympijskými hrami v Pekingu a čínskym Novým rokom.