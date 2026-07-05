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Čínske úrady z väzenia prepustili pastora tajnej cirkvi Ťin Ming-ža
Tajnú cirkev Ťin založil v roku 2007.
Autor TASR
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Peking 5. júla (TASR) - Čínske úrady prepustili Ťin Ming-ža, pastora, ktorý tam založil tajnú protestantskú Pekinskú cirkev Sionu. Vo väzbe bol od októbra. V nedeľu na to upozornila ľudskoprávna organizácia ChinaAid. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Tajnú cirkev Ťin založil v roku 2007. Ide o jednu z mnohých takýchto cirkví, ktorých členovia uprednostňujú bohoslužby mimo štátom kontrolovaných náboženských organizácií.
Ťina čínske úrady zadržali 10. októbra pre „podozrenie z nezákonného využívania informačných sietí“. Spolu s ním do väzby poslali aj ďalších 17 cirkevných lídrov. Za jeho prepustenie sa počas májovej schôdzky s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom vyslovil americký prezident Donald Trump.
ChinaAid uviedla, že Ťin po prepustení z väzenia dorazil do Los Angeles. Čínski predstavitelia mu povedali, že jeho prepustenie bolo výsledkom rokovaní medzi Trumpom a Sim a bolo prezentované ako „gesto dobrej vôle pri príležitosti amerického Dňa nezávislosti“.
Tajnú cirkev Ťin založil v roku 2007. Ide o jednu z mnohých takýchto cirkví, ktorých členovia uprednostňujú bohoslužby mimo štátom kontrolovaných náboženských organizácií.
Ťina čínske úrady zadržali 10. októbra pre „podozrenie z nezákonného využívania informačných sietí“. Spolu s ním do väzby poslali aj ďalších 17 cirkevných lídrov. Za jeho prepustenie sa počas májovej schôdzky s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom vyslovil americký prezident Donald Trump.
ChinaAid uviedla, že Ťin po prepustení z väzenia dorazil do Los Angeles. Čínski predstavitelia mu povedali, že jeho prepustenie bolo výsledkom rokovaní medzi Trumpom a Sim a bolo prezentované ako „gesto dobrej vôle pri príležitosti amerického Dňa nezávislosti“.