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Čínske úrady z väzenia prepustili pastora tajnej cirkvi Ťin Ming-ža

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Tajnú cirkev Ťin založil v roku 2007.

Autor TASR
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Peking 5. júla (TASR) - Čínske úrady prepustili Ťin Ming-ža, pastora, ktorý tam založil tajnú protestantskú Pekinskú cirkev Sionu. Vo väzbe bol od októbra. V nedeľu na to upozornila ľudskoprávna organizácia ChinaAid. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

Tajnú cirkev Ťin založil v roku 2007. Ide o jednu z mnohých takýchto cirkví, ktorých členovia uprednostňujú bohoslužby mimo štátom kontrolovaných náboženských organizácií.

Ťina čínske úrady zadržali 10. októbra pre „podozrenie z nezákonného využívania informačných sietí“. Spolu s ním do väzby poslali aj ďalších 17 cirkevných lídrov. Za jeho prepustenie sa počas májovej schôdzky s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom vyslovil americký prezident Donald Trump.

ChinaAid uviedla, že Ťin po prepustení z väzenia dorazil do Los Angeles. Čínski predstavitelia mu povedali, že jeho prepustenie bolo výsledkom rokovaní medzi Trumpom a Sim a bolo prezentované ako „gesto dobrej vôle pri príležitosti amerického Dňa nezávislosti“.
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