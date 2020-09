Čínske úrady zadržiavajú novinárku stanice CGTN

Canberra 1. septembra (TASR) - Úrady v čínskom hlavnom meste Peking zadržali austrálsku občianku narodenú v Číne Cheng Lei (Čcheng Lej), ktorá pracovala ako televízna moderátorka pre anglickojazyčnú čínsku televíziu CGTN. Oznámila to v pondelok večer miestneho času austrálska ministerka zahraničných vecí Marise Payneová s tým, že novinárku zadržali už pred dvoma týždňami, informuje agentúra DPA.



Austrálski predstavitelia sa o zadržaní novinárky dozvedeli 14. augusta a 27. augusta bol k nej austrálskej ambasáde prostredníctvom videospojenia umožnený konzulárny prístup. Payneová pri tejto príležitosti uistila, že hlásateľke a jej rodine bude naďalej poskytovaná pomoc.



Novinárka, ktorá je matkou dvoch detí, nie je oficiálne obžalovaná ani zadržaná, no nachádza sa "pod dohľadom v zariadení na určenom mieste", uviedla austrálska stanica ABC. Podľa tohto zdroja môže byť zadržiavaná a vypočúvaná ako podozrivá až šesť mesiacov bez prístupu k právnickej pomoci.



Obe deti zadržiavanej spravodajkyne sú u jej rodiny v meste Melbourne. Dôvod jej zadržania nie je známy.



Pre štátnu stanicu CGTN pracuje Čcheng Lej už osem rokov a venuje sa prevažne hospodárskym správam. Stanica jej osobný profil zo svojej webovej stránky medzičasom stiahla.



Vzájomné vzťahy medzi Austráliou a jej najvýznamnejším obchodným partnerom Čínou sú v súčasnosti napäté, a to najmä odvtedy, čo vláda v Canberre požiadala o nezávislé medzinárodné vyšetrovanie vzniku pandémie koronavírusu v Číne. Peking Austráliu obviňuje zo špionáže a čínskym študentom i turistom odporučil, aby do Austrálie necestovali.



Čína od januára 2019 pre podozrenia zo špionáže zadržiava čínsko-austrálskeho spisovateľa Yanga Hengjuna (Jang Cheng-ťüna).