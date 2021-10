Čínske veľkomesto Lan-čou čaká plošné testovanie - pre päť nakazených

Peking 30. októbra (TASR) - Približne 3,8 milióna obyvateľov čínskeho mesta Lan-čou absolvuje už piate plošné testovanie od začiatku koronavírusovej pandémie. Úrady tak rozhodli po tom, čo testy v piatok odhalili päť prípadov lokálneho prenosu nákazy. Informovala o tom v sobotu agentúra Sinchua.



Začiatkom tohto týždňa vláda zaviedla v tomto hlavnom meste provincie Kan-su ležiacej na severozápade Číny zákaz vychádzania. Obyvatelia môžu opustiť svoje domovy len v prípade núdze.



V piatok pribudlo podľa štátnej zdravotníckej komisie v pevninskej Číne 59 prípadov koronavírusu, čo je najviac od 16. septembra. Deň predtým bolo zistených 48 prípadov.



Epicentrami nákazy sú oblasti na severe a severovýchode krajiny, konkrétne 26 v provincii Chej-lung-ťiang, ktorá hraničí s Ruskom, 19 v autonómnej oblasti Vnútorné Mongolsko, 11 v provincii Kan-su, dva v Pekingu a jeden v autonómnej oblasti Ning-sia. Ďalších 19 nakazených pricestovalo do Číny zo zahraničia, uviedla agentúra Interfax.



Od začiatku pandémie bolo v pevninskej Číne oficiálne zaznamenaných 97.080 prípadov infekcie koronavírusom a na choroby súvisiace s nákazou tam zomrelo 4636 ľudí.



Popredný čínsky epidemiológ Čung Nan-šan v sobotu predpovedal, súčasnú epidemickú vlnu sa podarí dostať pod kontrolu do jedného mesiaca. Zároveň však varoval, že "pandémia sa nedá vykoreniť v krátkom čase".



Čínska vláda sa horúčkovito snaží utlmiť pandémiu v súvislosti so zimnou olympiádou, ktorá sa začne 4. februára, pripomína agentúra AFP. V Pekingu úrady nariadili do 14. novembra zatvoriť všetky kiná v štvrti Si-čcheng, kde žije viac ako milión ľudí. Cestovné obmedzenia sa aktuálne týkajú približne šiestich miliónov Číňanov žijúcich v mestách, kde bol vírus zistený. Národný vlakový dopravca plánuje pozastaviť alebo obmedziť spoje v postihnutých oblastiach. Vstup do mnohých regiónov je podmienený negatívnym výsledkom testu. V piatok bola zrušená približne polovica letov z Pekingu, pričom úrady vyzvali ľudí, aby neopúšťali mesto, pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné. Požiadali tiež Pekinčanov, aby odložili svadby.