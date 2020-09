Čínske veľvyslanectvo: Návšteva na Taiwane porušila suverenitu Číny

Praha 6. septembra (TASR) - Čínske veľvyslanectvo v Prahe v sobotu odsúdilo návštevu českej delegácie na čele s predsedom Senátu Milošom Vystrčilom na Taiwane ako "závažné porušenie národnej suverenity Číny", napísala agentúra AFP.



Vystrčilova delegácia zložená z približne 90 českých politikov, podnikateľov, vedcov a novinárov navštívila Taiwan od 30. augusta do 4. septembra.



Veľvyslanectvo uviedlo, že návšteva predstavuje "vážny zásah do vnútorných záležitostí Číny" a vyzvalo Česko, aby "podniklo konkrétne kroky na odstránenie nepriaznivého dopadu uvedeného incidentu".



"Na svete existuje iba jedna Čína a Taiwan je neoddeliteľnou súčasťou jej územia. Bez ohľadu na to, s akou manipuláciou taiwanské úrady a protičínske sily prídu, nemôžu to zmeniť," uvádza sa vo vyhlásení.



Čínsky minister zahraničných vecí ešte minulý víkend povedal, že predseda hornej komory českého parlamentu Vystrčil "zaplatí vysokú cenu" za to, že návštevou Taiwanu porušil zásadu jednej Číny.



Praha si v reakcii na prudké odsúdenie zo strany Číny predvolala čínskeho veľvyslanca v ČR. Peking si v pondelok recipročne takisto predvolal českého veľvyslanca v Číne.