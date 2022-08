Čínske vojenské cvičenia narušujú teritoriálne vody Taiwanu

Tchaj-pej 3. augusta (TASR) - Taiwanské ministerstvo obrany v stredu uviedlo, že vojenské cvičenia, ktoré Čína vykonáva v reakcii na návštevu predsedníčky Snemovne reprezentantov USA Nancy Pelosiovej na Taiwane, narušujú teritoriálne vody ostrova.



"Niektoré oblasti čínskych cvičení zasahujú do... (taiwanských) teritoriálnych vôd," povedal hovorca ministerstva obrany na tlačovej konferencii.



"Ide o iracionálny krok, ktorý spochybňuje medzinárodný poriadok," dodal podľa agentúry AFP.



Už predtým taiwanské úrady upozornili, že plánované čínske vojenské cvičenia s ostrou streľbou v okolí Taiwanu ohrozujú kľúčové prístavy a mestské oblasti ostrova.



Agentúra AFP konštatuje, že vzhľadom na rastúce riziko konfliktu alebo nesprávneho odhadu sa predstavitelia Taiwanu, ktorý je v ťažkej situácii, snažia pôsobiť rozhodne a žiadajú ostrovanov, aby zachovali pokoj.



Cvičenie čínskej armády je podľa Tchaj-peja "pokusom ohroziť dôležité prístavy a mestské oblasti ostrova a jednostranne narušiť regionálny mier a stabilitu". Taiwanské ministerstvo obrany dodalo, že tento krok nepomôže medzinárodnému obrazu Číny.



Čínske ministerstvo obchodu zasa oznámilo odvetné hospodárske opatrenia: uviedlo, že pozastaví vývoz prírodného piesku na Taiwan. Piesok je pritom kľúčovou zložkou pri výrobe polovodičov - jedného z hlavných vývozných artiklov ostrova.



Ostrovné úrady kritizovali Peking aj krátko po tom, ako Čína v utorok v reakcii na Pelosiovej prílet na ostrov vyslala do do vzdušnej identifikačnej zóny protivzdušnej obrany (ADIZ) Taiwanu svojich 21 vojenských lietadiel.