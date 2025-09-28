< sekcia Zahraničie
Čínskeho exministra odsúdili na trest smrti pre korupciu
Tchang Žen-ťien podľa obžaloby v rokoch 2007-2024 prijal úplatky v celkovej výške viac než 38 miliónov dolárov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Peking 28. septembra (TASR) - Bývalého čínskeho ministra poľnohospodárstva odsúdili v nedeľu na trest smrti s odkladom na dva roky pre obvinenia z korupcie, uvádza sa vo vyhlásení súdu. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
Tchang Žen-ťien podľa obžaloby v rokoch 2007 až 2024 prijal úplatky v hotovosti a majetku v celkovej výške viac než 268 miliónov juanov (38 miliónov dolárov), uviedol vo vyhlásení súd v meste Čchang-čchun v severovýchodnej provincii Ťi-lin.
Súd rozhodol, že tieto úplatky „spôsobili obzvlášť závažné straty záujmom štátu a ľudu, a preto si zaslúžil trest smrti“, pričom dodal, že Tchang sa k svojim zločinom priznal a vyjadril ľútosť.
Tchangovo odsúdenie je najnovším krokom v rozsiahlej protikorupčnej kampani prezidenta Si Ťin-pchinga, ktorá pripravila o funkcie už niekoľko vysokopostavených osobností krajiny, pripomína DPA.
Podporovatelia Siho protikorupčnej kampane tvrdia, že podporuje čistú správu vecí verejných, kritici však namietajú, že prezidentovi dáva moc zbaviť sa politických rivalov.
Najnovšie odsúdený Tchang predtým pôsobil ako guvernér severozápadnej provincie Kan-su a tiež ako podpredseda správy južného autonómneho regiónu Kuang-si.
Tchang Žen-ťien podľa obžaloby v rokoch 2007 až 2024 prijal úplatky v hotovosti a majetku v celkovej výške viac než 268 miliónov juanov (38 miliónov dolárov), uviedol vo vyhlásení súd v meste Čchang-čchun v severovýchodnej provincii Ťi-lin.
Súd rozhodol, že tieto úplatky „spôsobili obzvlášť závažné straty záujmom štátu a ľudu, a preto si zaslúžil trest smrti“, pričom dodal, že Tchang sa k svojim zločinom priznal a vyjadril ľútosť.
Tchangovo odsúdenie je najnovším krokom v rozsiahlej protikorupčnej kampani prezidenta Si Ťin-pchinga, ktorá pripravila o funkcie už niekoľko vysokopostavených osobností krajiny, pripomína DPA.
Podporovatelia Siho protikorupčnej kampane tvrdia, že podporuje čistú správu vecí verejných, kritici však namietajú, že prezidentovi dáva moc zbaviť sa politických rivalov.
Najnovšie odsúdený Tchang predtým pôsobil ako guvernér severozápadnej provincie Kan-su a tiež ako podpredseda správy južného autonómneho regiónu Kuang-si.