Čínskeho prezidenta prijali na Budínskom hrade, bude rokovať s Orbánom

Budapešť 9. mája (TASR) - Čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga privítal vo štvrtok na Budínskom hrade s vojenskými poctami maďarský prezident Tamás Sulyok. Maďarsko je Siho treťou zastávkou na prvom európskom turné po piatich rokoch, informuje TASR.



Agentúra Reuters pripomína, že Maďarsko sa pod vedením premiéra Viktora Orbána stalo významným obchodným a investičným partnerom Číny v Európe, a to v kontraste s ďalšími európskymi krajinami, ktoré sa snažia svoju závislosť od tejto druhej najväčšej svetovej ekonomiky znížiť.



Si pricestoval do Budapešti v stredu večer po návštevách vo Francúzsku a Srbsku. V Paríži sa stretol s prezidentom Emmanuelom Macronom a predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Obaja sa ho snažili presvedčiť na vyváženejšie obchodné partnerstvo s Európou a vyzvali ho, aby využil svoj vplyv na Rusko a primäl ho ukončiť vojnu na Ukrajine.



Čínskeho prezidenta podľa vlastného vyjadrenia v denníku Magyar Nemzet spája s maďarskými politikmi "hlboké priateľstvo", pričom Maďarsko je "jednotkou v strednej a východnej Európe ako cieľ čínskych investícií".



S premiérom Orbánom by sa mal stretnúť vo štvrtok popoludní. Rokovania sa majú týkať okrem iného vojny na Ukrajine či infraštruktúrnych projektov. Vyhlásenie pre médiá je naplánované podvečer.



Maďarsko a Čína by mali podpísať bezmála dve desiatky dohôd o spolupráci. Jedna z nich sa bude týkať infraštruktúrneho projektu v rámci čínskeho programu Pás a cesta, informoval maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.



Podľa maďarských médií by mohli Orbán a Si spoločne vycestovať do mesta Pécs (Päťkostolie) na juhu Maďarska, kde má čínska automobilka Great Wall Motor (GWM) vybudovať závod na výrobu elektromobilov. Szijjártó však túto chystanú cestu poprel.