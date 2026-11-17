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Čínskeho vedca prepustili po smrti dieťaťa
Stalo sa tak po vyšetrovaní čínskych úradov, uviedli štátne médiá.
Autor TASR
Peking 17. novembra (TASR) - Čínskeho vedca, ktorý zatajil úmrtie šesťročného dievčatka počas klinického výskumu úpravy génov, prepustili. Stalo sa tak po vyšetrovaní čínskych úradov, uviedli štátne médiá. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Dievčatko zomrelo vlani po podaní experimentálnej génovej terapie, ktorej cieľom bolo napraviť zdravotný problém, ktorý neohrozoval jej život. Vyšetrovanie v júli však zistilo, že táto skutočnosť nebola uvedená v publikovanom výskume.
Neurovedec a vedúci výskumník štúdie C'-lung Čchiou sa o dievčatku v článku uverejnenom v prestížnom časopise Nature vôbec nezmienil, vyplýva zo spoločného vyšetrovania organizácií Science a Retraction Watch.
Čchiou bol odvolaný z funkcie zástupcu riaditeľa Výskumného ústavu Sung-ťiang, ktorý je pridružený k Šanghajskej univerzite Ťiao Tchung, informovala v piatok štátna televízia CCTV s odvolaním sa na vyhlásenie šanghajských úradov.
Uvedené vyhlásenie obsahovalo iba jeho priezvisko, no odkazovalo na štúdiu v časopise Nature uverejnenú 18. februára.
V správe sa uvádza, že neurovedec dostal päťročný zákaz účasti na vedeckých projektoch a zaradili ho do databázy pre „závažné porušenie integrity výskumu“.
Ďalšieho výskumníka z Čchiouovho tímu rovnako prepustili a taktiež dostal päťročný zákaz. Aj niekoľko ďalších osôb spojených s nemocnicou, v ktorej sa klinická štúdia uskutočňovala, tiež potrestali.
Podľa správy malo dievčatko zriedkavé neurovývinové ochorenie nazývané Snijdersovej-Blokovej-Campeauov syndróm.
Etická komisia nemocnice schválila klinickú štúdiu génovej úpravy na liečbu tohto ochorenia v januári 2025, uvádza sa v správe. Komisia štúdiu ukončila potom, čo dievča v marci zomrelo v dôsledku komplikácií spôsobených génovou terapiou.
Šanghajské úrady zistili, že Čchiouov tím riadne neinformoval nemocnicu o možných bezpečnostných rizikách vyplývajúcich z predchádzajúcich testov na primátoch, konštatuje sa ďalej v správe.
Júlové vyšetrovanie vedeckých časopisov Science a Retraction Watch zistilo, že rodičia dievčaťa, ktorí zaplatili viac než 800.000 dolárov (728.000 eur) na financovanie experimentu, neboli o možných rizikách liečby dostatočne informovaní.
Tento prípad je ranou pre ambície Číny konkurovať Spojeným štátom v oblasti biotechnológií, a to po škandále z roku 2018, keď biofyzik Che Ťien-kchuej tajne vytvoril geneticky upravené deti, poznamenala AFP.
Dievčatko zomrelo vlani po podaní experimentálnej génovej terapie, ktorej cieľom bolo napraviť zdravotný problém, ktorý neohrozoval jej život. Vyšetrovanie v júli však zistilo, že táto skutočnosť nebola uvedená v publikovanom výskume.
Neurovedec a vedúci výskumník štúdie C'-lung Čchiou sa o dievčatku v článku uverejnenom v prestížnom časopise Nature vôbec nezmienil, vyplýva zo spoločného vyšetrovania organizácií Science a Retraction Watch.
Čchiou bol odvolaný z funkcie zástupcu riaditeľa Výskumného ústavu Sung-ťiang, ktorý je pridružený k Šanghajskej univerzite Ťiao Tchung, informovala v piatok štátna televízia CCTV s odvolaním sa na vyhlásenie šanghajských úradov.
Uvedené vyhlásenie obsahovalo iba jeho priezvisko, no odkazovalo na štúdiu v časopise Nature uverejnenú 18. februára.
V správe sa uvádza, že neurovedec dostal päťročný zákaz účasti na vedeckých projektoch a zaradili ho do databázy pre „závažné porušenie integrity výskumu“.
Ďalšieho výskumníka z Čchiouovho tímu rovnako prepustili a taktiež dostal päťročný zákaz. Aj niekoľko ďalších osôb spojených s nemocnicou, v ktorej sa klinická štúdia uskutočňovala, tiež potrestali.
Podľa správy malo dievčatko zriedkavé neurovývinové ochorenie nazývané Snijdersovej-Blokovej-Campeauov syndróm.
Etická komisia nemocnice schválila klinickú štúdiu génovej úpravy na liečbu tohto ochorenia v januári 2025, uvádza sa v správe. Komisia štúdiu ukončila potom, čo dievča v marci zomrelo v dôsledku komplikácií spôsobených génovou terapiou.
Šanghajské úrady zistili, že Čchiouov tím riadne neinformoval nemocnicu o možných bezpečnostných rizikách vyplývajúcich z predchádzajúcich testov na primátoch, konštatuje sa ďalej v správe.
Júlové vyšetrovanie vedeckých časopisov Science a Retraction Watch zistilo, že rodičia dievčaťa, ktorí zaplatili viac než 800.000 dolárov (728.000 eur) na financovanie experimentu, neboli o možných rizikách liečby dostatočne informovaní.
Tento prípad je ranou pre ambície Číny konkurovať Spojeným štátom v oblasti biotechnológií, a to po škandále z roku 2018, keď biofyzik Che Ťien-kchuej tajne vytvoril geneticky upravené deti, poznamenala AFP.