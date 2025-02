Čínskemu umelcovi a aktivistovi zamietli vstup do Švajčiarska

Zürich 11. februára (TASR) - Čínskemu umelcovi Ai Weiweiovi v pondelok na letisku vo švajčiarskom Zürichu nepovolili vstup do krajiny pre chýbajúce víza. Podľa polície nebol zadržaný, ale musí sa vrátiť do štátu, odkiaľ priletel. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.Umelec do Zürichu priletel z Londýna. Na sociálnej sieti Instagram Weiwei v utorok ráno oznámil, že spal na lavičke prikrytý dekou a že čaká, kým ho "deportujú". K príspevku pridal aj video, ktoré zachytáva, ako ho autom prevážajú po letisku.Ai Weiwei je umelec, aktivista a kritik Čínskej komunistickej strany. Po tom, čo ho v roku 2011 zadržali pre údajné ekonomické zločiny, sa rozhodol emigrovať. Od roku 2015 žil v Nemecku, Spojenom kráľovstve a Portugalsku.Ai Weiwei sa podieľal napríklad na dizajne čínskeho olympijského štadiónu Vtáčie hniezdo postaveného pre olympijské hry v roku 2008 v Pekingu.