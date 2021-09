Čínskemu veľvyslancovi zakázali vstup do britského parlamentu

Londýn 14. septembra (TASR) - Čínskemu veľvyslancovi v Spojenom kráľovstve zakázali vstup do budovy britského parlamentu, kde mal v stredu vystúpiť s príhovorom. Informovali o tom v utorok agentúra AP a stanica BBC.



Čínsky veľvyslanec Čeng Ce-kuang mal v stredu navštíviť recepciu, ktorú organizuje parlamentná skupina APPCG založená v roku 1997 na prehĺbenie vzťahov s Čínou, píše BBC. Predseda Dolnej snemovne Lindsay Hoyle a predseda Snemovne lordov John McFall to však zamietli. Dôvodom sú sankcie, ktoré Peking zaviedol voči siedmim členom britského parlamentu.



Čínske veľvyslanectvo kroky Británie označilo za "opovrhnutiahodné a zbabelé" rozhodnutie, ktoré poškodí záujmy oboch krajín.



Čína v marci zaviedla zamrazenie aktív a zákaz vstupu do krajiny voči piatim poslancom britského parlamentu a dvom členom Snemovne lordov, ktorých obvinila zo šírenia klamstiev o Číne, pripomína BBC. Medzi týmito osobami boli aj predseda zahraničného výboru Dolnej snemovne Tom Tugendhat či bývalý líder Konzervatívnej strany Iain Duncan Smith.



Peking tým reagoval na rozhodnutie Spojeného kráľovstva zaviesť sankcie voči čínskym vládnym predstaviteľom za porušovanie ľudských práv v čínskej autonómnej oblasti Sin-ťiang.



Skupina APPCG sa aj napriek tomu rozhodla čínskeho veľvyslanca pozvať na stredajšiu slávnosť.