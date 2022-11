Čínski disidenti chcú aby Scholz zrušil plánovanú cestu do Pekingu

Peking/Berlín 2. novembra (TASR) - Desiatky čínskych disidentov a ďalších intelektuálov žiadajú nemeckého spolkového kancelára Olafa Scholza, aby zrušil plánovanú cestu do Pekingu. TASR správu prevzala v stredu z webovej stránky týždenníka Die Zeit.



"Pán Scholz, prosím necestujte do Číny," napísali disidenti v otvorenom liste. Dnešná Čína sa podľa ich vyjadrení blíži k "diktatúre podľa modelu národného socializmu".



Pripomínajú viaceré prípady porušovania ľudských práv v Číne vrátane postupu voči moslimským menšinám v regióne Sin-ťiang, situácie v Tibete či v autonómnej oblasti Vnútorné Mongolsko. Medzi signatármi sú aj vedúce osobnosti z demokratického hnutia študentov z roku 1989, píše Die Zeit.



Aj Svetový ujgurský kongres (WUC) Scholza vyzval, aby do Číny necestoval. Generálny tajomník WUC Dolkun Isa v Berlíne povedal, že spolkový kancelár sa rozhodol vyjadriť poctu čínskemu prezidentovi Si Ťin-pchingovi a úplne ignoruje utrpenie miliónov ľudí.



Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v stredu upozornila, že Čína sa v posledných rokoch výrazne mení. "Na Čínu je potrebné nazerať z troch hľadísk: ako na partnera v globálnych otázkach, ako konkurenta a ako systémového rivala," povedal pre televíziu ZDF. Takisto upozornila, že Čína v oblasti konkurencie využíva aj nepoctivé metódy, píše agentúra DPA.



Nemecké koaličné strany sa podľa jej slov v koaličnej zmluve dohodli, že pri vzťahoch s Čínou budú postupovať tak, ako to už robia mnohé európske krajiny. Dôvodom Scholzovej cesty je podľa Baerbockovej práve koaličná zmluva a geostrategický postoj.



Scholz má do Číny odcestovať vo štvrtok spolu s nemeckými podnikateľmi. Pre pandemické opatrenia sa kancelár zdrží v Pekingu len jeden deň, píše Die Zeit.