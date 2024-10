Čínski hackeri získali údaje z odpočúvacích systémov federálnej vlády

Washington 6. októbra (TASR) - Čínski hackeri uskutočnili kybernetické útoky na amerických poskytovateľov internetových služieb. Dostali sa tak do systémov, ktoré používa federálna vláda na súdom povolené odpočúvanie s cieľom zhromaždiť spravodajské informácie, uviedol denník Wall Street Journal. TASR o tom informuje na základe nedeľňajšej správy agentúry Reuters.



Podľa denníka mohli mať hackeri prístup k systémom už niekoľko mesiacov a zároveň sa dostali aj do iných častí internetovej prevádzky. K zasiahnutým telekomunikačným spoločnostiam patrí Verizon Communications, AT&T a Lumen Technologies.



Čínske ministerstvo zahraničných vecí sa k incidentu bezprostredne nevyjadrilo. Peking však už v minulosti poprel tvrdenia vlády Spojených štátov a ďalších krajín, že využíva hackerov na zásahy do zahraničných počítačových systémov.



Americké orgány pritom už v septembri rozložili veľkú čínsku hackerskú skupinu prezývanú Flax Typhoon (Ľanový tajfún). Došlo k tomu iba niekoľko mesiacov po tom, čo USA obvinili Peking z rozsiahlej kybernetickej špionáže.