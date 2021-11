Komunisti otvorili cestu možnému predĺženiu vlády Si Ťin-pchinga

Si Ťin-pching, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Pročínski aktivisti držia čínske a hongkongské vlajky foto z archívu. Foto: TASR/AP

Peking 11. novembra (TASR) - Čínski komunistickí lídri schválili rezolúciu o histórii vládnucej komunistickej strany, od ktorej sa očakáva, že pripraví pôdu pre predĺženie vlády prezidenta Si Ťin-pchinga. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.Oficiálna čínska tlačová agentúra Sinhua uviedla, že rezolúcia o hlavných úspechoch a historických skúsenostiach komunistickej strany, ktorá si pripomína 100. výročie svojej existencie, bola prijatá počas štvordňového zasadnutia jej ústredného výboru, ktoré sa v Pekingu skončilo vo štvrtok.Očakáva sa, že prijatie rezolúcie prinesie Si Ťin-pchingovi rovnocenné postavenie po boku najdôležitejších postáv vládnucej štátostrany a že otvorí cestu pre tretie funkčné obdobie prezidenta Si Ťin-pchinga.Súčasný prezident je vo funkcii od roku 2013 a je zároveň aj generálnym tajomníkom ústredného výboru Komunistickej strany Číny.Nová rezolúcia je len tretím uznesením o dejinách komunistickej strany v jej 100-ročnej histórii: po rezolúcii z čias Mao Ce-tunga, ktorý priviedol komunistickú stranu k moci v roku 1949, a dokumentu Teng Siao-pchinga, ktorý spustil reformy vedúce k premene Číny na ekonomickú veľmoc.Schválenie novej "historickej" rezolúcie môže byť podľa AP považované za potvrdenie toho, že Si Ťin-pchinga má dostatok právomocí na to, aby ignoroval dve desaťročia starú stranícku prax výmeny vedúcich komunistických kádrov. Podľa nej by mal odstúpiť, keď sa na budúci rok skončí jeho druhé päťročné obdobie vo funkcii generálneho tajomníka komunistickej strany.Od nástupu do funkcie generálneho tajomníka Komunistickej strany Číny v roku 2012 a na post prezidenta ľudovej republiky v nasledujúcom roku Si pokračoval v sústreďovaní moci vo svojich rukách a oslabovaní dovtedy platných princípov kolektívneho straníckeho vedenia.V roku 2018 si nechal upraviť ústavu tak, že boli zrušené obmedzenia na počet funkčných období, čo podľa pozorovateľov svedčí o jeho zámere zostať pri moci.Predstavitelia čínskeho vedenia v súvislosti s tým novinárom vysvetlili, že Si Ťin-pching bude možno potrebovať viac času, aby zabezpečil uskutočnenie ekonomických a iných reforiem.Si v súčasnosti zrejme nemá v rámci komunistickej strany nijakých politických rivalov. Jeho snaha zostať pri moci by mu však podľa AP mohla odcudziť mladších predstaviteľov strany, ktorým sa tak zmenšia šance na skoré povýšenie v straníckom rebríčku.Politológovia tiež poukazujú na skúsenosti iných krajín Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky a varujú, že dlhé obdobia vlády jednej osoby vedú k horším oficiálnym rozhodnutiam a ekonomickým výsledkom.AP pripomenula, že Si využil svoju kontrolu nad rozsiahlym propagandistickým aparátom strany na propagáciu svojho imidžu. Jeho mocenský vzostup však sprevádza aj pritvrdenie represií, či už v Hongkongu alebo v ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang na severozápade krajiny.Čínske štátne médiá pripisujú Si Ťin-pchingovi všemožné úspechy vrátane boja proti pandémii koronavírusu SARS-CoV-2, vzostupu Číny ako tvorcu nových technológií alebo vlaňajšej čínskej lunárnej misie.AP si všimla, že kým hodnotením z roku 1981 vypracovaným pod vedením Tenga sa komunistická strana dištancovala od násilného prevratu ultraradikálnej kultúrnej revolúcie z rokov 1966-76, Si v predkladanom dokumente vyzval stranu, aby sa vrátila k svojmu pôvodnému poslaniu vedúcej ekonomickej, politickej a kultúrnej sily Číny.