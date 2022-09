Čínski kozmonauti pokračovali v dokončovaní vesmírnej stanice

Peking 2. septembra (TASR) - Dvaja čínski kozmonauti úspešne absolvovali v noci na piatok viac ako šesťhodinový výstup do vesmíru z rozostavanej čínskej vesmírnej stanice Tchien-kung (Nebeský palác). Informovala o tom agentúra Sinchua.



Podľa čínskej vesmírnej agentúry (CMSA) Čchen Tung a Liou Jang vykonali na jednom z modulov sériu úloh vrátane inštalácie jeho vonkajších súčastí a testovania jeho funkčnosti. Tretí člen posádky Cchaj Sü-če koordinoval prácu svojich kolegov zvnútra stanice.



Súčasnú trojčlennú posádku, ktorej úlohou je dokončiť budovanie stanice, dopravila na vesmíru 5. júna kozmická loď Šen-čou-14.



V apríli sa po 183 dňoch vrátila na Zem prvá dlhodobá posádka.



Základný modul stanice Tchien-kung bol vynesený na obežnú dráhu 29. apríla 2021. Mal by fungovať najmenej desať rokov. Druhý modul nasledoval 24. júla, vynesenie tretieho je plánované na október.



Súčasťou stanice bude aj autonómny teleskop.



Očakáva sa, že vesmírna stanica v tvare písmena T vážiaca 66 ton bude plne funkčná do konca roka. Bude podobná sovietskej stanici Mir, ktorá obiehala okolo Zeme v rokoch 1986 - 2001.



Čína v rámci svojho ambiciózneho vesmírneho programu už vyslala prieskumné vozidlo na Mars a sondy na Mesiacu. Okrem vesmírnej stanice Peking plánuje postaviť aj základňu na Mesiaci a jeho cieľom je do roku 2029 vyslanie lunárnej misie s posádkou.