Čínski kozmonauti ukončili šesťmesačnú misiu na vesmírnej stanici

Na snímke pristávacia kapsula kozmickej lode Šen-čou 13, ktorá pristála v púšti Gobi v čínskom regióne Vnútorné Mongolsko v noci na sobotu 16. apríla 2022. Traja čínski kozmonauti sa v sobotu vrátili naspäť na Zem po šesťmesačnej misii na čínskej vesmírnej stanici Tchien-kung. Na Zem sa po 183 dňoch vrátili traja čínski tajkonauti, dvaja muži a jedna žena: Čaj Č’-kang, Jie Kuang-fu a Wang Ja-pching. Všetci traja po pristátí vyhlásili, že sa cítia dobre. Štart ďalšej pilotovanej misie na vesmírnu stanicu Šen-čou 14 sa očakáva v priebehu najbližších mesiacov, zrejme v máji alebo júni. Foto: TASR/AP

Peking 16. apríla (TASR) - Traja čínski kozmonauti sa v sobotu vrátili naspäť na Zem po šesťmesačnej misii na čínskej vesmírnej stanici Tchien-kung. Pristávacia kapsula kozmickej lode Šen-čou 13 pristála v noci na sobotu v púšti Gobi v čínskom regióne Vnútorné Mongolsko. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej išlo o najdlhšiu misiu s ľudskou posádkou v histórii čínskeho kozmického programu.Na Zem sa po 183 dňoch vrátili traja čínski tajkonauti, dvaja muži a jedna žena: Čaj Č’-kang, Jie Kuang-fu a Wang Ja-pching. Všetci traja po pristátí vyhlásili, že sa cítia dobre.Kozmonautka a vojenská pilotka Wang Ja-pching sa vlani v novembri stala vôbec prvou Číňankou, ktorá absolvovala výstup do otvoreného vesmíru.Trojčlenná posádka, ktorá odštartovala vlani v októbri z kozmodrómu v púšti Gobi, počas pobytu na vesmírnej stanici vykonala početné vedecké experimenty, inštalovala zariadenia a vybavenie a testovala nové technológie.Išlo v poradí o druhý let, pri ktorom kozmická loď Šen-čou dopravila ľudskú posádku na orbitálnu základňu Tchien-kung, čo po čínsky znamená Nebeský palác. Výstavba stanice ešte nie je ukončená, keďže prvý modul bol vynesený do kozmu len vlani v apríli.Štart ďalšej pilotovanej misie na vesmírnu stanicu Šen-čou 14 sa očakáva v priebehu najbližších mesiacov, zrejme v máji alebo júni.Predchádzajúca misia Šen-čou 12 s trojčlennou posádkou trvala 92 dní. Trojica tajkonautov, ktorá sa na Zem vrátila v noci na sobotu, strávila vo vesmíre šesť mesiacov, čo by mala byť v budúcnosti štandardná doba pobytu kozmonautov na čínskej stanici.Čína v posledných rokoch investovala do svojho vesmírneho programu miliardy dolárov, pretože sa snaží dobehnúť hlavné kozmické mocnosti USA a Rusko. Prestížny význam má v tomto smere vysielanie kozmonautov na vlastnú čínsku vesmírnu stanicu. Medzi úspechy čínskeho kozmického programu patrí aj vybudovanie navigačného satelitného systému BeiDou, pristátie prieskumného vozidla na Mesiaci či sondy na Marse.