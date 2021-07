Čínski kozmonauti uskutočnili výstup do otvoreného vesmíru

Na snímke zamestnanec monitoruje na obrazovkách interiér modulu vesmírnej stanice Tchien-kung v riadiacom stredisku stredisko pre letectvo a kozmonautiku, 17. júna 2021 v Pekingu. Foto: TASR/AP

Peking 4. júla (TASR) - Kozmonauti na novej čínskej vesmírnej stanici absolvovali v nedeľu svoj prvý výstup do otvoreného vesmíru. Informovala o tom tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na čínske štátne médiá.Išlo len o vôbec druhý prípad, čo kozmonauti z tejto krajiny uskutočnili takýto manéver.Trojica čínskych kozmonautov odštartovala v júni a úspešne sa so svojou kozmickou loďou pripojila k vesmírnej stanici Tchien-kung, kde strávi nasledujúce tri mesiace. Ide o dosiaľ najdlhšiu čínsku vesmírnu misiu s ľudskou posádkou.V nedeľu ráno čínskeho času dvaja z kozmonautov opustili základný modul vesmírnej stanice. Ich úlohou bolo nainštalovať širokouhlú kameru a preveriť spôsobilosť robotického ramena. Posádku čaká ešte jeden výstup do otvoreného vesmíru, pričom oba majú trvať šesť až sedem hodín.Štart bol prvou čínskou vesmírnou misiou s ľudskou posádkou za takmer päť rokov. Výcvik posádky si vyžiadal viac než 6000 hodín.Peking plánuje do konca budúceho roka celkovo 11 štartov vrátane troch ďalších misií s ľudskou posádkou, ktoré dopravia na vesmírnu stanicu dva laboratórne moduly, ako aj zásoby.