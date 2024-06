Čínski prevádzači pašovali ľudí do Talianska v luxusných autách

Rím 26. júna (TASR) - Talianska polícia v stredu oznámila, že rozbila čínsku sieť obchodníkov s ľuďmi, ktorej členovia migrantov bez víz v luxusných autách prevážali cez krajiny Balkánu do Talianska i ďalej do Európy. Následne im zhabali pasy a nútili ich pracovať v neľudských podmienkach, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Pašeráci údajne nútili migrantov, aby sa vydávali za "nič netušiacich, dobre oblečených ázijských občanov s malou batožinou, ktorí cestujú vo výkonných a drahých autách". Tie šoférovali čínski občania, ktorí roky žili v Taliansku a ovládali taliančinu, uviedla polícia vo svojom vyhlásení.



Pozornosť vyšetrovateľov sa na sieť upriamila po tom, čo v apríli počas bežnej kontroly na hraniciach medzi Talianskom a Slovinskom zastavili čínskeho občana, ktorý v luxusnom aute prevážal štyroch ďalších Číňanov bez dokladov.



Vyšetrovanie odhalilo "existenciu sústavného, nepretržitého toku nelegálnych čínskych občanov, ktorí boli v malých skupinách prevážaní k vonkajším európskym hraniciam krajín (najmä Srbska), kam vstúpili oslobodení od vízovej povinnosti," uvádza sa vo vyhlásení polície. "Odtiaľ ich následne prevážali autom cez Bosnu, Chorvátsko a Slovinsko až na taliansku štátnu hranicu," cituje AFP.



Nelegálnych migrantov potom údajne previezli do úkrytu neďaleko Benátok, kde zostali jeden alebo dva dni. Následne ich presunuli buď do iných oblastí Talianska, alebo do ďalších krajín Európskej únie, ako je Francúzsko či Španielsko. Prevádzači im v úkryte zhabali pasy a "od tej chvíle boli vystavení krutému vykorisťovaniu, až kým nebol splatený dlh, ktorý vznikol za cestu", uvádza sa vo vyhlásení.



Migrantom neumožňovali slobodný pohyb ani lekársku pomoc a mali k dispozícii iba posteľ a priestor na časovo neohraničenú prácu, uviedla polícia a označila tieto praktiky za istú formu otroctva.



Polícia počas tejto operácie zatkla deväť údajných členov siete obchodníkov s ľuďmi a identifikovala 77 migrantov bez dokladov, pričom množstvo z nich tvorili ženy a maloleté osoby vo veku od 15 do 18 rokov.