VIDEO: Čínski tajkonauti na stanici experimentovali s otvoreným ohňom

Peking 4. októbra (TASR) - Čínski tajkonauti na palube vesmírnej stanice Tchien-kung (TSS – Nebeský palác) zapálili sviečku v otvorenom priestore stanice. Podobný pokus s otvoreným ohňom by na palube Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) nebol možný. TASR o tom informuje podľa webu Live Science.



Tajkonauti Kuej Chaj-čchao a Ču Jang-ču zapálili sviečku počas naživo vysielanej prednášky pre školákov 21. septembra. Cieľom bolo demonštrovať iný tvar plameňa v mikrogravitácii, kde je takmer guľovitý na rozdiel od slzovitého tvaru na Zemi.



V pozemských podmienkach plameň formuje prúdenie poháňané vztlakom, pričom horúci vzduch stúpa a studený klesá. Na nízkej obežnej dráhe Zeme v prostredí mikrogravitácie je vztlak veľmi slabý a plameň sa šíri všetkými smermi.



Prednáška vysielaná z vesmíru v priamom prenose bola štvrtou vzdelávacou "učebňou Tchien-kung". Počas nej tajkonauti spolupracovali so študentami vo viacerých školách v celej Číne a z vesmíru im demonštrovali množstvo javov spojených s mikrogravitáciou. Mnohé fyzikálne procesy tam majú iný priebeh, než na aký sme zvyknutí na Zemi.







Experiment s otvoreným plameňom by sa na ISS nemohol uskutočniť, pretože tam platia veľmi prísne protipožiarne opatrenia ako dôsledok požiaru na ruskej vesmírnej stanici Mir z roku 1997. Pre experimenty spaľovania v mikrogravitácii na ISS slúži zariadenie Combustion Integrated Rack (CIR), v ktorom je plameň izolovaný od okolia.



Čína je fakticky vylúčená z práce na ISS od roku 2011, keď Spojené štáty zakázali svojej vesmírnej agentúre NASA spoluprácu s Pekingom pre podozrenia zo špionáže.



Druhá najväčšia svetová ekonomika už do svojho vojensky riadeného vesmírneho programu investovala miliardy dolárov v snahe dobehnúť USA a Rusko. Ako tretia krajina dokázala vyslať kozmickú loď s ľudskou posádkou na obežnú dráhu Zeme, jej robotické vozidlá pracujú na Marse a Mesiaci a do konca desaťročia plánuje na Mesiac vyslať ľudskú posádku.