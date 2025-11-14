< sekcia Zahraničie
Čínski tajkonauti z misie Šen-čou 20 sa úspešne vrátili na Zem
Autor TASR
Peking 14. novembra (TASR) - Traja čínski tajkonauti úspešne pristáli na Zemi. Ich návrat bol plánovaný už minulý týždeň, ale odlet ich pôvodnej lode Šen-čou 20 z vesmírnej stanice Tchien-kung (Nebeský palác) zablokovalo poškodenie pravdepodobne kozmickým odpadom. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Pristávací modul Šen-čou 21 sa v piatok o 11.14 h čínskeho času (04.14 h SEČ) úspešne oddelil od vesmírnej stanice, informovala štátna televízia CCTV. O viac ako päť hodín neskôr pristál s rozvinutým padákom v severočínskom regióne Vnútorné Mongolsko, ukázal priamy prenos štátnej televízie CCTV.
Tajkonauti Čchen Tung, Čchen Čung-žuej a Wang Ťie sú „všetci v dobrom stave“, po „úspešnom“ pristátí na Zemi, uviedla CCTV. V pustej krajine ich vítali tímy vo veľkých vozidlách, ktoré sa podľa záberov televízie ponáhľali na očakávané miesto pristátia.
Dve veľké čínske vlajky vztýčené na oboch stranách pristávacieho modulu viali vo vetre pod bezoblačnou popoludňajšou oblohou, zatiaľ čo sa pripravovalo ich vystúpenie z modulu.
Ich poškodená kozmická loď Šen-čou 20 zostane na obežnej dráhe spolu so stanicou Tchien-kung, „aby vykonala relevantné experimenty“, uviedla CCTV. V jej okennom skle sa „vytvorila malá prasklina“, pravdepodobne v dôsledku nárazu trosiek. Čínska kozmická agentúra CMSA bez ďalších podrobností uviedla, že ďalšia kozmická loď Šen-čou 22 bude vypustená neskôr.
