Čínski vedci: Svetové oceány sa rekordne rýchlo otepľujú

Peking 14. januára (TASR) - Svetové oceány dosiahli v roku 2019 rekordnú teplotu, pričom tempo ich otepľovania sa neustále zvyšuje. Vyplýva to zo štúdie, ktorú v utorok zverejnil čínsky odborný časopis Pokroky v atmosférickej vede. Informovala o tom agentúra DPA.



Priemerná teplota oceánu bola podľa štúdie v roku 2019 o 0,075 stupňa vyššia, ako bol priemer z rokov 1981 - 2010. Vedci vypočítali, že na dosiahnutie takejto teploty by oceán musel absorbovať 228 sextiliónov joulov, čo je približne 3,6 miliardykrát viac tepla, ako sa uvoľnilo pri výbuchu atómovej bomby v Hirošime.



"Namerané otepľovanie oceánov je nezvratné a predstavuje ďalší dôkaz globálneho otepľovania," uviedol v tejto súvislosti Čcheng Li-ťing, hlavný autor štúdie z Ústavu atmosférickej fyziky Čínskej akadémie vied. "Neexistuje žiadne rozumné alternatívne vysvetlenie tohto otepľovania než ľuďmi vytvárané emisie skleníkových plynov," dodal Čcheng.



Vedci taktiež porovnali údaje z rokov 1987 - 2019 s údajmi z rokov 1955 - 1986 a zistili, že v rámci posledných šiestich desaťročí bolo otepľovanie oceánov v neskoršom zo sledovaných období o 450 percent rýchlejšie ako v období predchádzajúcom.



Ľudia majú podľa názoru autorov možnosť usilovať sa o zvrátenie svojho vplyvu na klímu, avšak upozorňujú, že oceány budú na túto zmenu v prístupe reagovať pomalšie ako súš a atmosféra. Od roku 1970 totiž pohltil oceán až 90 percent tepla vytvoreného globálnym otepľovaním, pričom v prípade súše a atmosféry to boli len štyri percentá.