Čínski vojaci sú v Bielorusku na spoločnom protiteroristickom cvičení

Moskva 7. júla (TASR) - Čínski vojaci v sobotu letecky pricestovali do Bieloruska, kde sa zúčastnia na spoločnom protiteroristickom cvičení, ktoré sa bude konať od 8. do 19. júla, oznámilo bieloruské ministerstvo obrany. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry DPA.



"Spoločný výcvik pomôže výmene skúseností, zlepší spoluprácu medzi bieloruskými a čínskymi jednotkami a položí základy pre ďalší rozvoj bielorusko-čínskych vzťahov v oblasti spoločného výcviku vojsk," uviedol silový rezort na komunikačnej platforme Telegram.



Ministerstvo neposkytlo žiadne ďalšie podrobnosti o plánovaných manévroch a nie je známe ani to, koľko čínskych vojakov sa na nich zúčastní. Na fotografiách, ktoré zverejnilo bieloruské ministerstvo obrany, je vidno čínske dopravné lietadlo schopné prepraviť trojciferný počet vojakov.



Napätie medzi Bieloruskom a Západom, ako aj Ukrajinou, je vysoké a v uplynulom čase sa ešte viac zhoršilo. Bieloruský prezident Alexander Lukašenko opakovane vykresľuje Západ ako hrozbu pre svoju krajinu. Je blízkym spojencom ruského prezidenta Vladimira Putina a povolil Moskve umiestniť v Bielorusku taktické jadrové zbrane.



Bielorusko tiež nedávno posilnilo svoje jednotky na hraniciach s Ukrajinou s tým, že sa obáva provokácií zo strany susednej krajiny. Kyjev uviedol, že sa cíti Minskom ohrozený, a to aj preto, že ruské jednotky, ktoré v roku 2022 napadli Ukrajinu, prišli aj z bieloruského územia.